پایان بررسی لایحه «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی»
هیئت عالی نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام، بررسی مصوبه مجلس در خصوص لایحه دو فوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را به پایان رساند.
به گزارش ایلنا، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به صورت فوقالعاده تشکیل جلسه داد.
در این جلسه، اعضای هیئت عالی نظارت پس از ۲ روز بحث و بررسی، لایحه دو فوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را که مشتمل بر ۶ ماده است، بجز صدر ماده ۱ لایحه را، مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانستند و در مورد صدر ماده ۱ این لایحه، از حیث ابهام، مغایر جز ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانستند.