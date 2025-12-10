پایان بررسی لایحه «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی»

به گزارش ایلنا، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه داد.