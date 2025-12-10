خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان بررسی لایحه «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی»

پایان بررسی لایحه «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی»
کد خبر : 1725888
لینک کوتاه کپی شد.

هیئت عالی نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بررسی مصوبه مجلس در خصوص لایحه دو فوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را به پایان رساند.

به گزارش ایلنا، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، اعضای هیئت عالی نظارت پس از ۲ روز بحث و بررسی، لایحه دو فوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را که مشتمل بر ۶ ماده است، بجز صدر ماده ۱ لایحه را، مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانستند و در مورد صدر ماده ۱ این لایحه، از حیث ابهام، مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری