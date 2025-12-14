جزئیات ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه/ رغبت به انجام برخی مشاغل سخت‌ در میان کارگران داخلی وجود ندارد

کامران پولادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت سازمان ملی مهاجرت گفت: اتباع غیرمجاز را با آمارهای مختلف در کشور داشتیم؛ کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور به‌دنبال آن بود که یک ساماندهی‌ای در این خصوص داشته باشد و آن انتظاراتی را که مردم عزیزمان داشتند، برآورده کند. به همین دلیل، طرح راه‌اندازی و تأسیس سازمان ملی مهاجرت را در دستور کار خود قرار داد.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها تأکید کرد: هدف از راه‌اندازی و تأسیس سازمان ملی مهاجرت، سامان‌دهی است و برداشت‌های دیگری نباید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در جلساتی که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، از آن‌ها خواستیم با استفاده از ظرفیت استانی مدیران کل‌شان، آن مشاغل سخت و زیان‌آوری را که مردم عزیز ما رغبت چندانی به انجام‌شان ندارند و لازم است اتباع بیگانه در آن‌ها مشغول به کار شوند، مانند بسیاری از کشورها که این کار را انجام می‌دهند، احصا کنند.

پولادی خاطرنشان کرد: قرار بر این شد که هر مدیرکل در هر استان، آن شغل‌ها و کارهای سخت مانند معدن یا جاهای دیگر را مشخص و نیاز استان به حضور اتباع بیگانه را تعیین کند؛ یعنی مثلاً استان خراسان رضوی اعلام می‌کند که صد هزار نفر از این اتباع بیگانه را برای مشاغل سخت لازم دارد یا استان‌های دیگر آمارهای خودشان را بدهند تا در نهایت مشخص شود همه ۳۱ استان این آمارها را تجمیع کنند و عدد نهایی به‌دست بیاید تا برای این افراد شناسنامه تهیه کنیم.

وی تأکید کرد: به این صورت که هر کسی هر جا از اتباع بیگانه استفاده می‌کند، در قالب کارفرما موظف باشد تمام امور او را از قبیل حقوق، بیمه و سایر مسائل انجام دهد تا بدانیم این فرد در کشور ما شناسنامه‌دار است و اگر هر اتفاقی بیفتد، کارفرما پاسخگو باشد و امنیت این مسئله هم برقرار شود. به همین دلیل در این مسیر قدم گذاشتیم تا ان‌شاءالله این گزارش‌ها آماده و وارد مراحل بعدی شود.

پولادی در پاسخ به این‌که گفته می‌شد چون اتباع بیگانه در کشور حضور دارند، جوانان ما یا کسانی که بیکارند برخی از کارها مانند کار ساختمانی را انجام نمی‌دهند، اما حالا با توجه به این موضوع، حضور اتباع در مشاغل سخت احساس نیاز می‌شود، گفت: اینکه ما باید از ظرفیت جوانان‌مان و کارگران کشورمان استفاده کنیم، شکی در آن نیست؛ اما واقعیت این است که بسیاری از کشورهای دیگر هم چنین کرده‌اند. برخی مشاغل واقعاً سخت‌اند و از توان بخشی از کارگران داخلی خارج است یا رغبت به انجام آن وجود ندارد. با مراکز استان‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگو کردیم تا ان‌شاءالله عدد و آماری دقیق به‌دست بیاید و بتوانیم از این ظرفیت در جاهای لازم استفاده کنیم.