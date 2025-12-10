به گزارش ایلنا، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در حاشیه بازدید از اولین نمایشگاه دستاورد‌های بانوان دفاعی قهرمان با اشاره به اینکه خانم‌ها پا به پای آقایان در همه طرح‌های وزارت دفاع مشارکت دارند، گفت: در این نمایشگاه نمونه‌هایی از محصولات و سامانه‌های پیچیده وزارت دفاع به نمایش گذاشته شده که زنان ایرانی در پژوهش، طراحی، تولید و ارتقای آن حضور دارند.