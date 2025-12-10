وزیر دفاع:
بانوان ایرانی سامانههای پیچیده دفاعی میسازند
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده از مشارکت بانوان ایرانی در پژوهش، طراحی، تولید و ارتقای سامانههای پیچیده وزارت دفاع خبر داد.
به گزارش ایلنا، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه بازدید از اولین نمایشگاه دستاوردهای بانوان دفاعی قهرمان با اشاره به اینکه خانمها پا به پای آقایان در همه طرحهای وزارت دفاع مشارکت دارند، گفت: در این نمایشگاه نمونههایی از محصولات و سامانههای پیچیده وزارت دفاع به نمایش گذاشته شده که زنان ایرانی در پژوهش، طراحی، تولید و ارتقای آن حضور دارند.
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده تاکید کرد: این از برکات جمهوری اسلامی ایران است که بانوی ایرانی ضمن مشارکت در امور خانواده در بالاترین سطح محصولات دفاعی تولید میکنند و با وجود تبلیغات سوء دشمن هیچ محدودیتی برای بانوان وجود ندارد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح این را هم گفت که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر ساله برای استفاده از ظرفیت علمی بانوان فراخوان میدهد.