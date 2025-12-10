خبرگزاری کار ایران
تسلیت عارف به ظریف

در پی درگذشت خواهر همسر ظریف، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف

درگذشت خواهر همسر گرامی‌تان موجب تأثر و اندوه شد.

این مصیبت دردناک را به جنابعالی، همسر بزرگوار، خانواده معزز و همه بستگان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای خانواده داغدار صبر و سلامتی مسألت دارم.

امید است یاد و خاطره نیک ایشان، مایه تسلی دل‌های داغدار و ذخیره‌ای ارزشمند در پیشگاه الهی باشد.

انتهای پیام/
