تسلیت عارف به ظریف

جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف

درگذشت خواهر همسر گرامی‌تان موجب تأثر و اندوه شد.

این مصیبت دردناک را به جنابعالی، همسر بزرگوار، خانواده معزز و همه بستگان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای خانواده داغدار صبر و سلامتی مسألت دارم.

امید است یاد و خاطره نیک ایشان، مایه تسلی دل‌های داغدار و ذخیره‌ای ارزشمند در پیشگاه الهی باشد.