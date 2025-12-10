عارف:
برخی اختیارات به دانشگاهها بازگردانده شود
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر بازگرداندن برخی اختیارات به دانشگاهها و ضرورت پژوهشهای کاربردی برای حل مشکلات کشور در کنار وظیفه تولید علم گفت: ارتباط بخشهای علمی و پژوهشی با نهادهای برنامهریزی کشور برقرار شود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در سومین نشست بررسی راهکارهای ارتقاء علم و فناوری کشور که در مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری برگزار شد، با تأکید بر اینکه بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی، راهبرد دولت چهاردهم است که باید چالشها و مسائل کشور از جمله ناترازیها را شناسایی و راهکارهای حل آنان را به دولت ارائه کنند، اظهار داشت: هفته پژوهش، فرصت مناسبی برای ارزیابی موانع و بیتوجهیها به پژوهش در کشور است.
معاون اول رئیس جمهور، ضمن برشمردن چند ویژگی استادان برجسته و جوانان نخبه ایرانی تأکید کرد: وضع حقوق و دستمزد جامعه علمی از بسیاری بخشهای دولت پایینتر است، اما استادان برجسته ایرانی که بهترین دانشگاههای جهان پذیرای آنان هستند، به علت علاقه خود به توسعه علم و فناوری کشور، مشغول تدریس به جوانان دانشجو و توسعه علم و پژوهش در داخل هستند.
آقای عارف با تأکید بر اهمیت پژوهشهای کاربردی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تا دهه ۷۰ خورشیدی، روند تولید علمی بر مبنای ارائه مقالات بود، اما امروز باید دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی به سمت تشویق پژوهشگران برای پژوهشهای کاربردی و حل ناترازیها حرکت کنند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید در کنار توجه به گسترش مرزهای دانش و تولید علم و همچنین تحقق منویات مقام معظم رهبری درباره مرجعیت علمی، حل مشکلات کشور را به دانشگاهها و مراکز پژوهشی سپرد و ارتباط بخشهای علمی و پژوهشی با نهادهای برنامهریزی کشور برقرار شود.
آقای عارف با بیان اینکه با توجه به وضع کشور، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، به این نتیجه رسیدیم که هیچ راهی جز توجه به توسعه علم و فناوری بهویژه فناوریهای نوظهور و پیشرفته از راه دانشگاه و مراکز علمی و پژوهش نداریم، گفت: در گذشته از توجه به قشری که نقش کلیدی در توسعه علم و حل مشکلات کشور دارند، غفلت کردیم.
وی با تأکید بر ضرورت حل مشکلات مسکن، معیشتی و دریافت حقوق و دستمزد استادان تصریح کرد: موظف هستیم که نیازهای زندگی و تأمین امکانات و تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی استادان، بهویژه استادان جوان را برای ماندگاری آنان تأمین کنیم تا بتوانند بدون دغدغه به امور علمی و پژوهشی خود بپردازند زیرا یکی از لازمههای رسیدن به مرجعیت علمی، حل مشکلات معیشت، حقوق و دستمزد و مسکن استادان است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: همه بخشهای دولت، یکصدا شدند تا کسی جرأت نگاه به یک وجب از خاک کشور را نداشته باشد. جوانان برجسته پژوهشگری در کشور داریم که با نگاه به آنان، انرژی مضاعف برای حرکت رو به جلو میگیریم.
آقای عارف در ادامه با توجه به وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیاستگذاری کلان فرهنگی و امور دانشگاهی، تأکید کرد: نباید برخی از بخشها در امور دانشگاهها دخالت کنند، چرا که هیچ بخشی، قیم دانشگاهها نیست و باید برخی اختیارات به دانشگاهها بازگردانده شود؛ در اینباره، مصوباتی که بار مالی و اجرایی دارند، به دانشگاهها واگذار شود.
همچنین محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این نشست با بیان اینکه در ۵۰ سالی که آیین ۱۶ آذر دانشگاهها را مشاهده کردم، آیین امسال، یکی از بهترین آیینهای روز دانشجو بود، از تدابیر معاون اول رئیس جمهور برای برگزاری باشکوه روز ۱۶ آذر قدردانی کرد و گفت: دانشجویان در یک فضای تعاملی، مسائل خود را مطرح کردند و این نشان داد که حال دانشگاهها در وضع خوبی قرار دارد.
در این نشست که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین نمایندگانی از دستگاههای مربوط حضور داشتند، درباره برنامههای دولت برای حل مشکلات مسکن، معیشت و حقوق و دستمزد استادان، تصمیم گیری شد.
در ادامه، گزارشی خلاصه از عملکرد یک ساله مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارائه شد.
همچنین درباره تسهیل، بهویژه افزایش تعداد رفت و آمد نخبگان و استادانی که قصد بازگشت به کشور دارند، بحث و تبادل نظر شد.
ارائه «بسته حمایتی طرح مرجعیت علمی» وآثار آن بر جامعه علمی کشور، از جمله حل مشکلات علمی، افزایش ارتباطات صنعت، کشاورزی و خدمات با دانشگاهها و مراکز پژوهشی، هدفگیری برترین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات علمی، افزایش ارتباطات و همکاریهای بینالمللی، مقابله با مهاجرت نخبگان، جهتدهی به پایاننامهها و رساله تحصیلات تکمیلی و تجهیز، بازسازی و فعالسازی آزمایشگاههای تحقیقاتی، از دیگر دستور کارهای این نشست بود که درباره آنها تصمیمگیری شد.