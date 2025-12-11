سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اجرایی شدن نرخ جدید بنزین و آثار آن در جامعه گفت: دولت سعی کرده است نرخ حداقل‌ها را برای تأمین بنزین ثابت نگه دارد و قیمت آن ۱۶۰ لیتر سهمیه را به نوعی ثابت نگه داشته است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم، کسب و کارها، افراد و مناطق مختلف به دلیل شرایطی که دارند مصرف‌شان بیش از حد سهمیه‌بندی است و با مشکلات مواجه می‌شوند و ناچار هستند از نرخ سوم استفاده کنند که تاثیر در ارائه خدمات‌شان خواهد گذاشت.

وی تاکید کرد: توصیه‌ای که به دولت می‌شود و ما هم به دنبال این موضوع در مجلس هستیم، این است که مسائل را مشاهده کند؛ یعنی تفاوت مناطق یا شغل افراد یا سطح برخورداری مناطق از خدمات و یارانه دولت مانند حمل و نقل عمومی را مشاهد کند. زیرا بسیاری از مناطق هستند که حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس، مینی بوس و مترو ندارند، این مناطق باید دیده شوند. حال می‌شود از طریق فرمانداری‌ها و نهادهای ذی ربط یکسری بنزین‌ها را با قیمت مناسب توزیع کنند تا روندی که ممکن است بر افزایش قیمت کالا و خدمات اثر بگذارد را کنترل کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره یک بند از مصوبه افزایش قیمت بنزین موسوم به خودروهای نوپلاک که از دریافت بنزین سهمیه‌ای منع می‌شوند، گفت: نظرم این است که دولت باید بند نوپلاک‌ها را در مصوبه افزایش قیمت بنزین اصلاح کند. این نوعپلاک‌ها را احتمالا برای این گذاشته‌اند که برخی از افراد چندین خودرو خریداری می‌کنند و از بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کنند، من حرفم این است این مصوبه برای افرادی که تا حالا خودرو نداشتند اما به تازگی صاحب خودرو شده‌اند اجرایی نشود و جزو بندهای یک و ۲ مصوبه قرار گیرد و این افراد بنزین یارانه‌ای را دریافت کنند و افرادی که چند خودرو دارند بنزین سهمیه‌ای دریافت نکنند.

وی ادامه داد: به طور مثال من خودرو ندارم و تازه خودرویی را خریداری می‌کنم باید بنزین سهمیه‌ای دریافت کنم. یا خودرویی را دارم می‌فروشم نباید یارانه بنزین من را قطع کنند وقتی ماشین دیگری را گرفتم، این موارد باید اصلاح شود.

انتهای پیام/