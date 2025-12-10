از سوی نیروی دریایی سپاه صورت گرفت
توقیف یک شناور خارجی متخلف در خلیج فارس
فرمانده منطقه دوم نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از توقیف یک شناور خارجی متخلف حامل ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق، طی رصد و اشراف در آب های نیلگون خلیج فارس خبر داد.
به گزارش ایلنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دریادلان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه (ندسا) با هدف حراست، حفاظت و صیانت از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در خلیج فارس، طی رصد و اشراف اطلاعاتی یک شناور متخلف حامل سوخت قاچاق (گازوئیل) با پرچم سوازیلند(اسواتینی) را شناسایی و با حکم قضایی توقیف و به ساحل بوشهر منتقل کردند.
سردار حیدر هنریان مجرد فرمانده منطقه دوم ندسا در این رابطه گفت: این شناور متخلف دارای ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق شده از ایران بودکه سوخت آن نیز با حکم قضایی به کشور بازگشت و در حال تخلیه و تحویل به شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی بوشهر است.
سردار هنریان مجرد افزود: ۱۳ نفر از ملوانان این کشتی نیز دستگیر شدند که از کشور هند و یکی از کشورهای همسایه هستند.