شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس

به گزارش ایلنا، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ساعتی پیش تعداد ۳ تن از رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در حین انجام ماموریت و حراست از مرزهای میهن توسط گروهک‌های تروریستی و معاند در منطقه مرزی لار زاهدان به شهادت رسیدند.

عملیات تعقیب و گریز توسط رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در حال انجام می‌باشد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

