بیانیه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸)، ضمن گرامی‌داشت این روز به‌عنوان یادآور ارزش‌های مشترک انسانی، بار دیگر بر ضرورت پایبندی جامعه جهانی به اصول و تعهدات مندرج در منشور ملل متحد، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و سایر اسناد الزام‌آور حقوق بشردوستانه بین المللی تأکید می‌کند.

در حالی که جامعه جهانی امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند عمل صادقانه، غیرگزینشی و مبتنی بر معیارهای مشترک در حوزه حقوق بشر است، مردم ایران و بسیاری از ملّت‌های مظلوم منطقه با چالش‌های جدّی ناشی از اقدامات غیرقانونی و ناقض حقوق بنیادین انسانی روبه‌رو هستند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان با روز جهانی حقوق بشر یادآور می‌شود که جامعه بین‌المللی تنها زمانی می‌تواند به روح اعلامیه جهانی حقوق بشر وفادار بماند که اصول منشور ملل متحد، میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر اسناد الزام‌آور بین‌المللی را بدون تبعیض، بدون استفاده ابزاری و بدون استانداردهای دوگانه اجرا کند. این روز فرصتی است برای تأمل درباره تعهد مشترک کشورها به برابری ذاتی و کرامت غیرقابل سلب انسان‌ها، اما واقعیّت این است که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، از جمله مردم ایران و فلسطین، همچنان قربانیِ سیاست‌هایی به‌شمار می‌روند که آشکارا ناقض اصول بنیادین حقوق بشر، حقوق بشردوستانه‌ بین‌المللی و قواعد آمره‌ حقوق بین‌الملل است.

ستاد حقوق بشر تأکید می‌کند که تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران که برخلاف اصول عدم مداخله، منع مجازات جمعی و حق توسعه اعمال می‌شوند، نقض روشن مواد ۱ و ۲ منشور ملل متحد و مغایر مفاد میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. این اقدامات قهری یکجانبه که بارها در گزارش‌های کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل محکوم شده‌اند، عملاً دسترسی میلیون‌ها ایرانی به دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات بانکی، منابع حیاتی و فناوری‌های ضروری را مختل کرده و حق سلامت، حق رفاه، حق آموزش، حق زندگی شایسته و حتی حق حیات را تحت تأثیر مستقیم قرار داده است. این اقدامات مطابق اسناد بین‌المللی نقض آشکار قواعد آمره حقوق بین‌الملل و خلاف روح همبستگی انسانی هستند. بر همین اساس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از کشورهای مدعی حقوق بشر می‌خواهد از رویکردهای دوگانه و سیاسی فاصله گرفته و به اصول جهانی حقوق بشر پایبند باشند.

در کنار این چالش‌ها، حمله نظامی دوازده‌روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ثابت کرد که نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بین‌المللی تنها یک مسأله منطقه‌ای نیست، بلکه تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیّت بین‌المللی محسوب می‌شود. این حمله که فاقد هرگونه توجیه مشروع در چارچوب حقوق بین‌الملل بوده و نقض آشکار اصل عدم توسل به زور مندرج در بند (4) ماده ۲ منشور ملل متحد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، اصل تمامیّت ارضی کشورها و دیگر قواعد آمره حقوق بین‌الملل است. حملات فاقد تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تهدید مستقیم شهروندان در مناطق مختلف ایران و استفاده از روش‌های جنگی مغایر اصول تناسب، ضرورت نظامی و منع حملات کور، مطابق کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949و پروتکل‌های الحاقی آن 1977، نقض فاحش و جدّی حقوق بشردوستانه بین‌المللی به شمار می‌روند. از این رو، ستاد حقوق بشر بر لزوم پاسخ‌گویی عاملان این حملات تأکید می‌کند.

در همین حال، نقض مستمر و سازمان‌یافته حقوق مردم فلسطین همچنان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های حقوق بشری دوران معاصر باقی مانده است. تداوم اشغالگری، شهرک‌سازی، تخریب اموال، بازداشت‌های گسترده، سلب حق تعیین سرنوشت و محاصره غیرقانونی نوار غزه که از سوی نهادهای بین‌المللی به‌عنوان «مجازات جمعی» شناسایی شده، همگی نقض صریح قواعد آمره بین‌المللی و کنوانسیون چهارگانه ژنو است. ممانعت عمدی از ورود کمک‌های انسانی، هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی و اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز، حقوق بنیادین مردم فلسطین از جمله حق حیات، حق سلامت، حق آزادی، حق امنیّت انسانی و حق زندگی با کرامت را به‌طور مستمر نقض کرده است. سکوت یا انفعال جامعه جهانی در برابر این اقدامات به تداوم بی‌کیفرمانی سران جنایتکار صهیونیستی و تشدید بحران انسانی منجر می‌شود.

در پایان ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر، بر لزوم کنار گذاشتن رویکردهای سیاسی و گزینشی در عرصه حقوق بشر و بازگشت به اجرای واقعی، بی‌طرفانه و غیرابزاری تعهدات بین‌المللی تأکید می‌کند. این ستاد آمادگی خود را برای همکاری سازنده و گفت‌وگو با سازوکارهای بین‌المللی اعلام کرده و بار دیگر بر ضرورت پایان فوری اقدامات ناقض حقوق بشر علیه ملّت ایران، لغو کامل اقدامات قهری یکجانبه، رفع کامل محاصره غزه و حمایت مؤثر از تمامی قربانیان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نیز پاسخ‌گویی عاملان حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌نماید.

