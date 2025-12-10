به گزارش ایلنا، یکصد و سی و پنجمین جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه 19 آذر ، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر طرح و بررسی مسائل و موارد اجرایی توسط اعضا، رئیس جمهور با اشاره به سخنان روز گذشته دکتر عارف در نشست «انجمن علوم مدیریت» اظهار داشت: یکی از محورهای رشد اقتصادی، توجه جدی به امر بهره‌وری است. یکی از لوازم ضروری ارتقای بهره‌وری، توجه به آموزش و ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی است.

پزشکیان از دستگاه‌های اجرایی خواست برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ارائه آموزش‌های مرتبط با ارتقای مهارت‌های شغلی مدیران و کارکنان‌شان داشته باشند و افزود: این مسئله به هیچ وجه به معنای کاهش تعداد نیروی انسانی نیست، بلکه یک ضرورت برای ارتقای مهارت‌ها و توانمندی‌های شغلی به خصوص در دستگاه‌های اجرایی و در راستای بهبود انجام ماموریت‌های اداری و تکریم ارباب رجوع است. ماه رمضان به عنوان ماه خودسازی، فرصتی مغتنم برای اجرای برنامه‌های ارتقای مهارت‌های شغلی است و امیدوارم که به این ترتیب بتوانیم گامی در مسیر حل مشکلات مردم برداریم.

رئیس جمهور همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور را موظف کرد که با کمک کارشناسان، محتوای آموزشی متناسب را برای ارتقای مهارت‌ها در مشاغل و مسئولیت‌های مختلف، تهیه و در اختیار دستگاه‌ها قرار دهند.

در ادامه جلسه امروز، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن قدردانی از حضور اعضای دولت در دانشگاه‌ها و مراکز علمی به مناسبت روز دانشجو، گزارش مبسوطی نیز از برخی مسائل مرتبط با حوزه فرهنگ و نیز حواشی ایجاد شده پیرامون یک رویداد ورزشی در جزیره کیش ارائه کرد.

رئیس جمهور در واکنش به این گزارش، با بیان اینکه نباید کاری کنیم که مردم از نظام رانده و ناراضی شوند، افزود: نباید بی‌جهت برای مردم محدودیت ایجاد کرد یا آنها را تحت فشار گذاشت؛ هر اقدامی که باعث نارضایتی مردم شود، دقیقا کمک به رژیم صهیونیستی است. ما نه تنها موافق ناهنجاری‌ها نیستیم، بلکه مخالف جدی آن هم هستیم، اما بحث بر سر نحوه و چگونگی مواجهه با این ناهنجاری‌هاست.

پزشکیان تصریح کرد: مردم با انبوه مشکلات اداری و معیشتی مواجه هستند که کسی به این مشکلات حساسیتی نشان نمی‌دهد، اما به محض اینکه یک ناهنجاری کوچک در جایی مشاهده شود، عده‌ای فریاد وا اسلاما سر می‌دهند؛ نباید به جای حل ریشه‌ای مسئله به دنبال پاک کردن صورت مسئله باشیم. در عرصه پزشکی گاهی تاکید می‌شود که برای برخی دردها نباید مسکن تجویز شود، چرا که نوعی سرپوش گذاشتن بر آن عارضه و درد بوده و ممکن است باعث بروز عوارض یا رویدادهای شدیدتر و تلخ‌تر شود.

وزیر ورزش و جوانان نیز گزارشی از موضوع برگزاری مسابقه دو ماراتن در جزیره کیش ارائه کرد و گفت که جوسازی‌ها نسبت به این برنامه از قبل شروع شده بود و در عین حال فدراسیون مربوطه هم ورودی غیرموجه به موضوع داشت، اما با همه اوصاف، وزارت ورزش و منطقه آزاد بیانیه مشترکی در این خصوص منتشر کردند.

رئیس جمهور از وزیر ورزش و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت خواست که گزارشی از سوابق و مسائل پیش آمده در خصوص این رویداد تهیه و ارائه کنند.

در بخش دیگری از جلسه امروز هیئت دولت، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، گزارشی از همایش 20 هزار نفری همسران و مادران شهدا، ارائه کرد. به گفته مهندس اوحدی، از جمله نکات جالب این همایش یکی این بود که همسران و مادران شهدای جنگ 12 روزه توسط همسران و مادران شهدای 8 سال جنگ تحمیلی مورد تقدیر قرار گرفتند و همچنین این مراسم به حضور مادر 7 شهید از استان اصفهان، مزین بود.

در این جلسه همچنین اعضا اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را تصویب کردند.