به منظور انجام سفر رسمی و به دعوت رئیس جمهور قزاقستان؛
پزشکیان تهران را به مقصد آستانه ترک کرد
رئیس جمهور به دعوت همتای قزاقستانی خود و به منظور انجام سفر رسمی دوجانبه، دقایقی پیش، با بدرقه رسمی معاون اول رئیس جمهور، معاون ارتباطات بینالملل دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای دولت، عازم آستانه پایتخت این کشور شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان این سفر، پس از استقبال رسمی از سوی رئیس جمهور قزاقستان، با وی دیدار و گفتوگوی دوجانبه خواهد داشت و سپس به اتفاق، نشست هیئتهای عالیرتبه دو کشور را به منظور مرور رئوس اصلی همکاریها و بررسی راهکارهای گسترش روابط فیمابین، برگزار خواهند کرد.
در پایان رایزنیها نیز، سران ایران و قزاقستان ضمن حضور در مراسم امضای اسناد همکاری میان مقامات عالی دو کشور، در نشست مطبوعاتی نتایج گفتوگوهای خود را تشریح خواهند کرد.
رئیس جمهور در این سفر علاوه بر بازدید و سخنرانی در دانشگاه پزشکی قزاقستان، در نشست مشترک تجار و بازرگانان دو کشور نیز شرکت خواهد کرد.