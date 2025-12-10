رئیس دفتر رئیسجمهور تشریح کرد:
اعلام جزئیات سفر رئیس جمهور به قزاقستان و ترکمنستان
رئیس دفتر رئیسجمهور جزئیات و برنامههای سفر رئیس جمهور به قزاقستان و ترکمنستان را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور، امروز چهارشنبه ۲۹ آذرماه در حاشیه جلسه هیأت دولت، درخصوص سفر پیشروی رئیسجمهور به قزاقستان و ترکمنستان گفت: رئیسجمهور، دو سفر به مقصد ترکمنستان و قزاقستان را در پیش دارند.
وی ادامه داد: سفر قزاقستان، یک سفر دوجانبه است که در آن قراردادهای همکاریهای در حوزه توسعه تجارت بین دو کشور به امضا خواهد رسید. در این سفر، قرار است تعدادی از وزرا، رئیسجمهور را همراهی کنند.
حاجیمیرزایی حوزه حمل ونقل و تجارت را از محورهای مهم این سفر برشمرد و گفت: همچنین گروهی از اتاق بازرگانی از دو روز قبل راهی قزاقستان شدند و گفتگوهایی را با گروههای تجاری آن کشور به انجام رسانده و زمینههای همکاری را بررسی کردند.
وی گفت: همچنین نشست مشترکی با حضور رئیسجمهور و تجار ایران و قزاقستان، برگزار خواهد شد.
وی به سفر ترکمنستان نیز اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور بعد از قزاقستان، راهی ترکمنستان خواهند شد. در آنجا، اجلاسی درباره صلح است که با حضور سران برخی کشورها، برگزار خواهد شد. رئیسجمهور در این اجلاس سخنرانی خواهند کرد و علاوه بر آن ملاقاتهایی با برخی رؤسای جمهور و نخست وزیران کشورهای دیگر خواهند داشت.