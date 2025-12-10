پزشکیان در گفتوگوی تلفنی با رئیس جمهور ونزوئلا:
اقدام آمریکا در اعزام ناوگان جنگی به سواحل ونزوئلا، بدعتی خطرناک در تهدید صلح و امنیت جهانی است
رئیس جمهور با انتقاد صریح و محکومیت اقدامات غیرقانونی آمریکا در منطقه کارائیب گفت: اقدام دولت آمریکا در اعزام ناوگان جنگی به کارائیب و سواحل ونزوئلا، به بهانههای واهی، اقدامی کاملاً غیرقانونی، ناقض قواعد بینالمللی و بدعتی خطرناک در تهدید صلح و امنیت جهانی است و جمهوری اسلامی ایران آن را قاطعانه محکوم میکند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان و آقای «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا، عصر سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴، در گفتوگویی تلفنی، ضمن مرور همکاریهای دوجانبه، درباره آخرین تحولات منطقه کارائیب تبادل نظر کردند.
پزشکیان در این گفتگو با تاکید بر اصل اتحاد راهبردی و دوستی پایدار میان ایران و ونزوئلا، به پیوندهای عمیق دو کشور و دو ملت اشاره و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا را دوست و متحد واقعی خود میداند و در تمامی شرایط، بهویژه در وضعیت حساس کنونی، از این کشور حمایت میکند.
رئیس جمهور در ادامه ضمن اعلام پشتیبانی ایران از استقلال، امنیت و ثبات ونزوئلا تصریح کرد: تحولات منطقه کارائیب و تحرکات آمریکا را با دقت دنبال و همبستگی کامل خود را با دولت و ملت ونزوئلا اعلام میکنیم.
پزشکیان همچنین با انتقاد صریح و محکومیت اقدامات غیرقانونی آمریکا در منطقه کارائیب تاکید کرد: اقدام دولت آمریکا در اعزام ناوگان جنگی به کارائیب و سواحل ونزوئلا، به بهانههای واهی، اقدامی کاملاً غیرقانونی، ناقض قواعد بینالمللی و بدعتی خطرناک در تهدید صلح و امنیت جهانی است و جمهوری اسلامی ایران آن را قاطعانه محکوم میکند.
رئیس جمهور با تاکید بر آمادگی ایران برای گسترش همهجانبه همکاریها با ونزوئلا اظهار داشت: از حمایتهای ونزوئلا در عرصههای بینالمللی قدردانی میکنیم و خود را موظف به پشتیبانی از کشور و ملت دوست و برادر ونزوئلا میدانیم. ایران آمادگی کامل دارد که همکاریها را در تمامی زمینهها با ونزوئلا توسعه دهد.
پزشکیان با اشاره به نقش اتحاد و اراده ملی ونزوئلاییها در پشت سر گذاشتن چالشهای پیش رو افزود: باور داریم که با اتحاد، یکپارچگی و همبستگی ملت ونزوئلا، مشکلات موجود پشت سر گذاشته خواهد شد و هر چه وحدت مردم این کشور بیشتر باشد، دشمنان آنان ناامیدتر میشوند.
رئیس جمهور همچنین برای دولت و ملت ونزوئلا در سال جدید میلادی، رشد، پیشرفت، صلح و امنیت آرزو کرد.
رئیس جمهور ونزوئلا نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن قدردانی از حمایتهای همیشگی جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت این کشور اظهار داشت: ملتهای ما همواره متحد بودهاند و در طول سالیان متمادی، با ایجاد روابطی مستحکم، توانستهاند الگویی از روابط دوستانه برای صلح، همکاری و توسعه ارائه دهند.
رئیسجمهور ونزوئلا با اشاره به تنشهای اخیر در منطقه کارائیب، اقدامات آمریکا را تحریکآمیز، غیرضروری و خلاف منشور ملل متحد توصیف کرد و گفت: ادعاهای دروغین آمریکا علیه ملت نجیب ونزوئلا با مخالفت افکار عمومی جهان، حتی در داخل آمریکا و همچنین مخالفت قاطع مردم ما روبهرو شده است.
مادورو با تأکید بر اتحاد، انسجام و اراده ملت ونزوئلا برای دفاع از صلح، استقلال و مقابله با دروغپردازیهای آمریکا تصریح کرد: اطمینان میدهم که ملت ونزوئلا امروز قویتر و متحدتر از گذشته است و هر روز برای دستیابی به صلح و پیروزی آمادهتر میشود؛ ما مسیر توسعه و پیشرفت را ادامه خواهیم داد.
رئیسجمهور ونزوئلا همچنین ضمن ابلاغ سلامهای گرم خود به رهبر معظم انقلاب و ملت شریف ایران، بر تداوم همکاریهای راهبردی تهران و کاراکاس نیز تاکید کرد و افزود: روابط و همکاریهای خود با جمهوری اسلامی ایران را با جدیت دنبال و تقویت خواهیم کرد. دو کشور در تماس دائمی خواهند بود و برای تحقق صلح و توسعه تلاش میکنند و این مسئولیت مشترک ماست.