پیام معاون سیاسی وزارت خارجه در خصوص برگزاری سومین نشست سهجانبه ایران، چین و عربستان
معاون سیاسی وزارت خارجه در خصوص برگزاری سومین نشست سهجانبه ایران، چین و عربستان گفت: سه کشور مصمم هستند تا از ظرفیتهای عظیم کمیته مشترک سه جانبه برای خدمت به ملتهای خود استفاده کنند.
به گزارش ایلنا، مجید تختروانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در خصوص برگزاری سومین دور نشست سهجانبه ایران، عربستان و چین برای پیگیری توافقنامه پکن در تهران نوشت:
امروز، سومین جلسه کمیته مشترک سه جانبه ایران، عربستان و چین برای پیگیری توافقنامه پکن در تهران تشکیل شد. ولید الخریجی، معاون وزیر امور خارجه عربستان و میائو دیو، معاون وزیر امور خارجه چین در این جلسه شرکت کردند.
سه کشور در پی گسترش همکاری در زمینههای مختلف هستند. آنها همچنین بر اهمیت گفتگو و همکاری منطقهای بین کشورهای منطقه با هدف تقویت امنیت، ثبات، صلح و رفاه اقتصادی تأکید کردند.
سه کشور خواستار پایان فوری تجاوز رژیم اسرائیل علیه فلسطین، لبنان و سوریه هستند و در عین حال اقدام تجاوزکارانه و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را محکوم میکنند.
سه کشور مصمم هستند تا از ظرفیتهای عظیم کمیته مشترک سه جانبه برای خدمت به ملتهای خود استفاده کنند.