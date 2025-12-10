خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام معاون سیاسی وزارت خارجه در خصوص برگزاری سومین نشست سه‌جانبه ایران، چین و عربستان

پیام معاون سیاسی وزارت خارجه در خصوص برگزاری سومین نشست سه‌جانبه ایران، چین و عربستان
کد خبر : 1725619
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی وزارت خارجه در خصوص برگزاری سومین نشست سه‌جانبه ایران، چین و عربستان گفت: سه کشور مصمم هستند تا از ظرفیت‌های عظیم کمیته مشترک سه جانبه برای خدمت به ملت‌های خود استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در خصوص برگزاری سومین دور نشست سه‌جانبه ایران، عربستان و چین برای پیگیری توافقنامه پکن در تهران نوشت:

امروز، سومین جلسه کمیته مشترک سه جانبه ایران، عربستان و چین برای پیگیری توافقنامه پکن در تهران تشکیل شد. ولید الخریجی، معاون وزیر امور خارجه عربستان و میائو دیو، معاون وزیر امور خارجه چین در این جلسه شرکت کردند. 

سه کشور در پی گسترش همکاری در زمینه‌های مختلف هستند. آنها همچنین بر اهمیت گفتگو و همکاری منطقه‌ای بین کشورهای منطقه با هدف تقویت امنیت، ثبات، صلح و رفاه اقتصادی تأکید کردند. 

سه کشور خواستار پایان فوری تجاوز رژیم اسرائیل علیه فلسطین، لبنان و سوریه هستند و در عین حال اقدام تجاوزکارانه و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کنند. 

سه کشور مصمم هستند تا از ظرفیت‌های عظیم کمیته مشترک سه جانبه برای خدمت به ملت‌های خود استفاده کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری