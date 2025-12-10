به گزارش ایلنا، مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در خصوص برگزاری سومین دور نشست سه‌جانبه ایران، عربستان و چین برای پیگیری توافقنامه پکن در تهران نوشت:

امروز، سومین جلسه کمیته مشترک سه جانبه ایران، عربستان و چین برای پیگیری توافقنامه پکن در تهران تشکیل شد. ولید الخریجی، معاون وزیر امور خارجه عربستان و میائو دیو، معاون وزیر امور خارجه چین در این جلسه شرکت کردند.

سه کشور در پی گسترش همکاری در زمینه‌های مختلف هستند. آنها همچنین بر اهمیت گفتگو و همکاری منطقه‌ای بین کشورهای منطقه با هدف تقویت امنیت، ثبات، صلح و رفاه اقتصادی تأکید کردند.

سه کشور خواستار پایان فوری تجاوز رژیم اسرائیل علیه فلسطین، لبنان و سوریه هستند و در عین حال اقدام تجاوزکارانه و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کنند.

سه کشور مصمم هستند تا از ظرفیت‌های عظیم کمیته مشترک سه جانبه برای خدمت به ملت‌های خود استفاده کنند.

