آملی لاریجانی:
کل سیاست تشکیل بانکهای خصوصی ۱۰۰ درصد غلط بود
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیتالله صادق آملی لاریجانی در دیدار با دانشجویان که صبح امروز برگزار شد، گفت: اصلاً کل سیاست تشکیل بانکهای خصوصی ۱۰۰ درصد غلط بود. از زمان آقای احمدینژاد ـ شاید کمی قبلتر در زمان آقای خاتمی ـ شروع شده است. در زمان آقای احمدینژاد هم برای برخی از بانکها مانند گردشگری مجوز دادند که صددرصد غلط بود.
وی ادامه داد: ما که اصلاً مشکل کمبود بانک نداشتیم؛ مشکل ما عقلانیت و مدیریت سرمایه مردم بود، اما بانک درست کردند و شد حیاط خلوت کارهای فسادآمیز یک عدهای. سؤال من این است که وقتی این سیاست غلط است، چه کسی باید جلوی آن را بگیرد؟ بانک مرکزی مسئول اول آن بوده است. شما میگویید قوه قضاییه باید پیگیری میکرد؛ درست است که قوه قضاییه باید مجرم را بگیرد، اما در مرحله اول چرا اجازه میدهیم کشور به این بحران برسد که بعد برویم دنبال قوه قضاییه؟
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بانک مرکزی یک رئیس دارد و عدهای هم اعوانوانصار و معاون دارد و بعد هم میگذارند و میروند، در حالی که همه اینها مسئولاند. پنج یا شش سال بانک آینده در دست بانک مرکزی بوده است؛ هیئتمدیره آن را تعیین میکردند، مدیرعامل تعیین میکردند.
آیتالله آملی لاریجانی گفت: نمیشود شما پنج سال تعیین میکردید و بعد یقه کسی دیگر را بگیرید. هرکس به اندازه خودش مسئول است. بنابراین حالا بانک آینده تمام شد؛ بانکهای دیگر را چه میکنید؟ بانک سپه ناتراز است؛ بانک سپه عمدهاش دولتی است و بخشی از آن هم خصوصی و سهام خصوصی دارد.