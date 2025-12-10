به گزارش ایلنا،‌ امیر سرتیپ دوم علیان نژاد در اختتامیه سومین دوره مسابقات مهارت آموزی سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه عمده مجتمع‌های مهارت آموزی در مناطق کمتر برخوردار مستقر شده‌اند، گفت: بر روند اجرای آموزش مهارت به سربازان نظارت دائم داریم.

معاون تربیت و آموزش ارتش همچنین از اخذ ۶۹۳ هزار ۳۷۲ گواهینامه رشته های مختلف مهارت آموزی توسط سرباز ارتشی از زمان شروع طرح مهارت آموزی در کشور خبر داد.