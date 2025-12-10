خبرگزاری کار ایران
معاون تربیت و آموزش ارتش:

بیش از ۶۹۳ هزار سرباز ارتشی گواهینامه مهارت آموزی گرفته‌اند

معاون تربیت و آموزش ارتش با تأکید بر نظارت مستمر بر روند مهارت آموزی سربازان ارتشی گفت: از شروع طرح مهارت آموزی ۶۹۳ هزار ۳۷۲ سرباز ارتشی در رشته‌های مختلف گواهینامه گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا،‌ امیر سرتیپ دوم علیان نژاد در اختتامیه سومین دوره مسابقات مهارت آموزی سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه عمده مجتمع‌های مهارت آموزی در مناطق کمتر برخوردار مستقر شده‌اند، گفت: بر روند اجرای آموزش مهارت به سربازان نظارت دائم داریم.

معاون تربیت و آموزش ارتش همچنین از اخذ ۶۹۳ هزار ۳۷۲ گواهینامه رشته های مختلف مهارت آموزی توسط سرباز ارتشی از زمان شروع طرح مهارت آموزی در کشور خبر داد.

 

