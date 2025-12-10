خبری از رفع فیلترینگ تا یک ماه آینده در راه است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره وعده رئیس‌جمهور برای رفع فیلترینگ گفت: ایشان از روز اول که آمدند همچنان با تاکید بر اینکه فیلترینگ باید برداشته شود، برنامه ریزی‌شان هم همین بود. شعارشان هم همین بود. صحبتشان هم همین بود. تلاش مضاعفی را شروع کردند و با شورای عالی فضای مجازی جلساتی که گذاشته شد در جلسات سران مطرح شد که یک نفر توضیح بدهد که فلسفه فیلترینگ چیست؟ آیا باعث می‌شود که مردم کمتر تماشا کنند؟

وی افزود: الان یک چیزی حدود هشتاد درصد ملت ایران فیلترشکن نصب کردند و با نصب فیلترشکن هم از ضایعات مربوط به چیزهایی که دوستان مخالف رفع فیلتر صحبت می‌کنند بهره‌مند می‌شوند و علاوه بر اینکه خود دستگاه یا برنامه فیلترشکن یک ضرر مضاعفی ایجاد می‌کند، تمام سیستم مخابراتی را دارد خراب می‌کند و هزاران عیب دارد.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: دوستان ما در شورای عالی فضای مجازی مخصوصا عزیزانی که شخصیت‌های حقیقی هستند همچنان نظرات دیگری دارند که برای‌شان محترم هست و لذا روی نظراتشان هم اصرار دارند.

حضرتی یادآور شد: در یک جلسه‌ای بعد از کلی بحث و جدل جمع‌بندی رسید به اینجا که واتس آپ و بخشی از گوگل پلی مشکلش حل شد. مشکل بخش یوتویوب در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تا حدودی حل شد ولی روی بقیه پلتفرم‌ها و سکوها همچنان ایستادگی کردند و امیدوارم با توجه به اینکه تلاش‌های آقای رئیس‌جمهور همچنان ادامه دارد تا یک ماه آینده ما شاهد یک قدم مثبت دیگر هم باشیم. من خیلی امیدوارم به این روند ولی اسمی از هیچ پلتفرمی نمی‌برم.

حضرتی گفت: پزشکیان نه سیاستش این است که کار را با دعوا پیش ببرد، نه اوضاع مملکت اجازه می‌دهد و نه اخلاقشان این است. تلاش ایشان این است که از کانال خودش، از مسیر خودش به شکل طبیعی با بحث های مختلف و مستمری که با دوستان دارند، موضوع انشاء الله حل شود و دوستان هم قانع شوند که باید سکوهایی را آزاد کنند، تا مردم هم مجبور نشوند که فیلتر شکن نصب کنند و هم مردم مجبور نشوند که پول اضافی بدهند، هم برای تعدادی فیلتر شکن فروش یک بازاری ایجاد نشود.

وی ادامه داد: رقم این فیلتر شکن ها بسیار بالاست و آنها هم قطعا در این ماجراها بی نقش نیستند. امیدوارم که انشاء الله با دوستانه حل شود و در این قضیه بیشتر از این مردم ما مورد اذیت و آزار قرار نگیرند.

