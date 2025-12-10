به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد صادق معتمدیان استاندار تهران در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: اعلام وضعیت و شاخص آلودگی هوا براساس میانگین است و لحظه‌ای نیست.

وی ادامه داد: بعضی وقت‌ها در رسانه‌ها اعلام می‌شود که مثلا شاخص این عدد است، این بر اساس میانگین‌هایی که انجام می‌گیرد و میزان غلظت است. یعنی صرف هواشناسی نیست. هواشناسی میزان پایداری و ناپایداری و وضعیت جوی را می‌گوید. مجموعه سازمان محیط زیست و اداره کل محیط زیست بر اساس ایستگاه‌هایی که دارند میزان غلظت‌ها را مطرح می کنند در مجموع بر اساس مجموع آسیب‌هایی که می‌تواند داشته باشد و مخاطراتی که بر سلامتی مردم می تواند داشته باشد، ما تصمیم گیری میکنیم.

استاندار تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای فیلتر شکن چقدر هزینه می کنید، گفت: وقت برای فیلترشکن ندارم؛ روابط عمومی خلاصه اخبار را در اختیارمان می گذارد.

وی درباره تعطیلی تهران ادامه داد: یک بخش از این موضوع مربوط به دستگاه‌های دولتی و تعطیلی دستگاه دولتی است یک بخش مربوط به اثراتی است که این تعطیلی ها بر اقتصاد خواهد داشت. تهران پایتخت جمهوری اسلامی و قطب اقتصادی است بالاخره همه این موارد اثرگذار است و ما یک جاهایی مجبور می‌شویم که برای اصناف محدودیت ایجاد کنیم در رفت و آمدها محدودیت ایجاد می‌شود همچنین در طرح ترافیک زوج و فرد و تعطیلی ادارات محدودیت ایجاد می شود همه این‌ها قطعا اثر گذار است.

معتمدیان ادامه داد: قبل از اینکه کارگروه تشکیل شود، مجموعه‌ها کار کارشناسی دقیق انجام می‌دهند. اینطور نیست که صرفاً بر اساس ورود به سامانه و مشاهده یک شاخص تصمیم‌گیری شود. تصمیم‌گیری بر مبنای عوامل و متغیرهای متعددی است که از طریق دستگاه‌های مختلف بررسی می‌شود.

وی گفت: هواشناسی باید اعلام نظر کند؛ اعلام نظر آن‌ها فقط برای همان زمان نیست، بلکه باید پیش‌بینی آینده را نیز ارائه دهند و شرایط جوی را اعلام کنند. همچنین مجموعه اداره‌کل محیط‌زیست ایستگاه‌های متعددی دارد و میزان آلایندگی‌ها و شاخص‌هایی که وجود دارد را مورد بررسی قرار می‌دهد. اینطور نیست که همه چیز مربوط به همان لحظه باشد؛ ما میانگین‌ها را محاسبه می‌کنیم. این اختلافی است که بعضاً پیش می‌آید و لازم است در این زمینه بیشتر با مردم صحبت کنیم.

