خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار تهران:

شاخص آلودگی هوا براساس میانگین است نه لحظه‌ای

شاخص آلودگی هوا براساس میانگین است نه لحظه‌ای
کد خبر : 1725573
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار تهران با بیان اینکه شاخص آلودگی هوا براساس میانگین است نه لحظه ای، گفت: بعضی وقت‌ها در رسانه‌ها اعلام می‌شود که مثلا شاخص این عدد است، این بر اساس میانگین‌هایی که انجام می‌گیرد و میزان غلظت است. یعنی صرف هواشناسی نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد صادق معتمدیان استاندار تهران در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: اعلام وضعیت و شاخص آلودگی هوا براساس میانگین است و لحظه‌ای نیست.

وی ادامه داد: بعضی وقت‌ها در رسانه‌ها اعلام می‌شود که مثلا شاخص این عدد است، این  بر اساس میانگین‌هایی که انجام می‌گیرد و میزان غلظت است.  یعنی صرف هواشناسی نیست. هواشناسی میزان پایداری و ناپایداری و وضعیت جوی را می‌گوید. مجموعه سازمان محیط زیست و اداره کل محیط زیست بر اساس ایستگاه‌هایی که دارند میزان غلظت‌ها را مطرح می کنند در مجموع بر اساس مجموع آسیب‌هایی که می‌تواند داشته باشد و مخاطراتی که بر سلامتی مردم می تواند داشته باشد، ما تصمیم گیری میکنیم.

استاندار تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای فیلتر شکن چقدر هزینه می کنید، گفت: وقت برای فیلترشکن ندارم؛ روابط عمومی خلاصه اخبار را در اختیارمان می گذارد.

وی درباره تعطیلی تهران ادامه داد: یک بخش از این موضوع مربوط به دستگاه‌های دولتی و تعطیلی دستگاه دولتی است یک بخش مربوط به اثراتی است که این تعطیلی ها بر اقتصاد خواهد داشت. تهران پایتخت جمهوری اسلامی و قطب اقتصادی است بالاخره همه این موارد اثرگذار است و  ما یک جاهایی مجبور می‌شویم که برای اصناف محدودیت ایجاد کنیم در رفت و آمدها محدودیت ایجاد می‌شود همچنین در طرح ترافیک زوج و فرد و تعطیلی ادارات محدودیت ایجاد می شود همه این‌ها قطعا اثر گذار است.

معتمدیان ادامه داد: قبل از اینکه کارگروه تشکیل شود، مجموعه‌ها کار کارشناسی دقیق انجام می‌دهند. اینطور نیست که صرفاً بر اساس ورود به سامانه و مشاهده یک شاخص تصمیم‌گیری شود. تصمیم‌گیری بر مبنای عوامل و متغیرهای متعددی است که از طریق دستگاه‌های مختلف بررسی می‌شود.

وی گفت: هواشناسی باید اعلام نظر کند؛ اعلام نظر آن‌ها فقط برای همان زمان نیست، بلکه باید پیش‌بینی آینده را نیز ارائه دهند و شرایط جوی را اعلام کنند. همچنین مجموعه اداره‌کل محیط‌زیست ایستگاه‌های متعددی دارد و میزان آلایندگی‌ها و شاخص‌هایی که وجود دارد را مورد بررسی قرار می‌دهد. اینطور نیست که همه چیز مربوط به همان لحظه باشد؛ ما میانگین‌ها را محاسبه می‌کنیم. این اختلافی است که بعضاً پیش می‌آید و لازم است در این زمینه بیشتر با مردم صحبت کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری