سقاب اصفهانی: با یاد فاطمه، کار بزرگ را برای مردم و میهن به پایان خواهیم رساند

اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی در حاشیه هیات دولت با اشاره به حادثه ای که برای همسر و فرزندان رخ داد، گفت: طبیعتاً اعلام علت حادثه برعهده نیروی انتظامی و پلیس است. من هم مثل بقیه از طریق اخبار متوجه شدم چه اتفاقی افتاده است.

وی درباره اینکه آیا در مورد جزئیات حادثه با فرزند خود صحبت کرده‌اید، گفت: دربارهٔ جزئیات آخرین لحظات هم واقعاً فرصتی برای صحبت نبوده؛ الان من و محمدحسین در شرایطی نیستیم که بتوانیم دربارهٔ آن لحظه‌ها حرف بزنیم.

رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی در مورد اهدای عضو دو فرزندش گفت: در مورد کاری که انجام شد، من همیشه گفته‌ام که این کار ارزشمند، پیش از من هم به دست بسیاری از پدران و مادران این سرزمین انجام شده و من هم از روی دست آن‌ها یاد گرفتم. بنابراین ارزش این کار متعلق به همهٔ پدران و مادران ایران است، نه فقط من.

وی افزود: فاطمه جان همسرم دوست داشت این کار در مورد خودش انجام شود البته دوست داشتم این کار دربارهٔ خود فاطمه جان هم انجام می‌شد؛ اما چون در سانحه رحلت کردند، تصمیم دربارهٔ حسنا و بعد محمدسبحان گرفته شد. به نظر من، سعادت بزرگی نصیب‌شان شد که با رفتنشان با عث شدند چند دختر و پسر سرزمین‌مان بار دیگر به زندگی برگردند. ما هیچ‌وقت دربارهٔ این موضوع با حسنا و سبحان صحبت نکردیم، ولی با فاطمه بارها حرف زده بودیم. حتی بین خودمان گفته بودیم اگر برای یکی اتفاقی افتاد، دیگری این کار را انجام دهد. می‌دانم حتما مادرشان دوست داشت و خودشان هم راضی‌اند.

سقاب اصفهانی با بیان اینکه مهمترین و بهترین پناهگاه من هم فاطمه بوده که الان نیست، گفت: ولی این آرامشی که امروز دارم و اراده‌ای که امروز هست، احساس می کنم در چند روز اخیر من با فاطمه زندگی می کنم و احساس نمی‌کنم از دستش دادم. قبلا وقتی می‌آمدم سر کار احساس می کردم فاطمه با من نیست و خانه است الان سر کار، در جلسه دولت، کاملا حضورش را احساس می‌کنم و حس می‌کنم دستش بالای سر من است. به تعبیری دستش بازتر است. می‌تواند بیشتر هوای من را داشته باشد.

وی درباره انگیزه خود برای بازگشت به کار گفت: در مورد انگیزه‌ام برای ادامه کار باید بگویم: انگیزه‌های زیادی برای کار بود این موضوع، مسئله‌ای کلیدی برای کشور است و بر اساس دستور حضرت آقا، خواست مردم و تأکید رئیس‌جمهور دنبال می‌شود. با این حال، انگیزهٔ شخصی من چیز دیگری بود؛ آخرین شبی که کنار فاطمه بودیم، او خوابی دیده بود و با این مضمون که ایشان زودتر از من از دنیا می‌رود.

رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی گفت: وقتی این را گفت، گریه‌ام گرفت. همیشه وقتی از رفتن همدیگر حرف می‌زدیم، گفت‌وگو با شوخی شروع می‌شد و با گریه تمام می‌شد. آن شب به او گفتم: «خب نوبت من کی می‌شود؟» گفت: «وقتی آن کار بزرگ را تمام کردی، می‌آیی.» به خاطر مردم و برای کشور و به عنوان وصیت فاطمه حالا من همه وجودم را برای انجام همان کار بزرگ گذاشته‌ام و برای مردم و برای ایران با قدرت آن را انجام می‌دهم .

سقاب اصفهانی تاکید کرد: خوشبختانه امروز در جلسه دولت، اساسنامه سازمان با اجماع کامل تصویب شد؛ اجماعی بی‌نظیر که نتیجه حمایت رئیس‌جمهور و سایر مسئولان است. از امروز سازمان به‌طور رسمی آغاز به کار کرده و ما ان‌شاءالله با اتکا به پشتیبانی مردم، بخش خصوصی، حضرت آقا، رئیس‌جمهور و سران قوا، این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد. سازمان آغاز به کار کرده امروز هم اساس نامه تصویب شد طرح را هفته آینده به دولت می‌آوردیم

رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی تکید کرد: در دولت هم طرح تحولی ویژه‌ای در دست بررسی است. البته طرح فعلی مربوط به بنزین، حاصل بررسی قبلی دولت بوده و ارتباطی با سازمان ما ندارد، اما طرح تحول جدید ان‌شاءالله پس از تصویب نهایی اساسنامه، در نوبت بررسی دولت قرار خواهد گرفت. بعد از جمع‌بندی و اصلاحات لازم، آن را خدمت شما ارائه خواهیم داد.

انتهای پیام/