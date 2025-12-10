به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه در جمع خبرنگاران و در پایان جلسه هیات دولت گفت: پیرو نشست قبلی‌مان که در مورد کمک و دستور گره‌گشای سران قوا بود، برای تامین ارز مورد نیاز تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در کشور خوشبختانه باقیمانده عملیات و کارسازی‌های لازم برای پرداخت بخشی از مطالبات انجام گرفت.

وی ادامه داد: دیروز هم همکاری خوبی را تامین‌کنندگان داشتند و به رویه‌ای که تحت توزیع کردن همه کالاهای اساسی توسط دولت بود با این موضوع همراهی کردند و ظرف امروز و فردا نیاز حداقل یک ماه که متعارف بود در سامانه بازارگاه و نیاز یک ماهه مصرف کنندگان بخش‌های دام و طیور بارگذاری می‌شود و واحدهای تولیدی می‌توانند استفاده کنند.

وزیر جهادکشاورزی گفت: این نهاده‌ها و کالاها تحت کلید دولت توزیع می‌شود و واحدهای تولیدی به قیمت‌های مصوب در سامانه بازارگاه توجه کنند هیچ کسی نباید از عدد معین شده برای قیمت کالاها در بازارگاه حتی یک ریال بیشتر بپردازد.

وی با اشاره به اطهارات اخیر قالیباف گفت: در مورد نکاتی که آقای قالیباف اشاره کردند در آن جلسه من شنیدم و این نکته درستی بود البته نقطه نقد به وزارت جهاد کشاورزی برنمی‌گردد و به کل ساختار و اصلاحاتی که در ادغام‌ها و تفکیک وظایف‌ها اتفاق افتاده بود برمی گردد و یک موضوع روشنی را ایشان اشاره فرمودند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما از یک طرف دنبال حمایت و تولید داخلی هستیم ولی تولید خارجی را با ارز یک سوم یا یک چهارم قیمت در کشور عرضه می‌کنیم و تولید کننده داخلی نمی تواند با آن رقابت کند و این کاملاً یک نکته بسیار درست دقیق فنی بود.

نوری قزلجه گفت: طبیعتا ما نمی گوییم بدون اشکال هستیم حتما کار ما ایراد و اشکالاتی هم دارد و می‌تواند مورد نقد هم قرار بگیرد و از همه نقدها خصوصاً نقدهای سازنده هم استقبال می‌کنیم و از آن‌ها استفاده می‌کنیم برای بهبود فرایندهای کاری‌مان و از همه منتقدین هم تشکر می‌کنیم به ویژه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم که ناظر رسمی ما هستند.

