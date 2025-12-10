به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره آنفلوآنزا گفت: الان ما در قله پیک آنفولانزا هستیم هم در ایران هم در بسیاری از کشورهای جهان به این صورت است.

وی ادامه داد: این ویروس هم یک ویروسی است که جهش جدیدی به صورت ژنتیک پیدا کرده و یک سویه‌ای به نام سویه k الان دارد باز می‌شود و گسترش پیدا می‌کند. کاری که می‌شود کرد این است که اقدامات بهداشتی و پیشگیری و مراقبت‌های لازم انجام شود تا این همه‌گیری را کمتر کنیم.

وزیر بهداشت گفت: در بیمارستان‌ها آماده‌باش اعلام کردیم بررسی مرتب و روزانه از میزان ابتلا و مشکلاتی که بیماری‌های تنفسی ایجاد می‌کند صورت می‌گیرد الان تعداد بیماران‌مان و افرادی که مشمول بستری در بیمارستان شدند با سال گذشته در این موقع تفاوتی نکرده است اما این سویه بیشتر در بین سنین ۵ تا ۱۴ سال است.

وی گفت: آماده باش کامل داریم و فکر می کنیم تا یکی دو هفته آینده از این شرایط با بهبود شرایط جوی و هوایی عبور کنیم ولی تا دو هفته آینده این مشکل را داریم.

ظفرقندی گفت:‌قاعدتا آن چیزی هم که ما الان در بیمارستان‌ها داریم این است که بخش‌های ریه، بخش‌های داخلی و بخش‌های آی سی یو آمادگی کامل داشته باشند. پروتکل های لازم به آنها اعلام شده و خوشبختانه علیرغم اینکه ما الان در حوزه پیک این بیماری های مبتلا به بیماری هستیم فکر می‌کنیم که به زودی شرایط بهتر شود.

وی درباره پزشک‌های قلابی در بیمارستان‌ها گفت: نظارت دوره ای برقرار هست یک بخشی در حوزه وزارت بهداشت از بیمارستان‌ها چه دولتی چه خصوصی بازدید می‌کنند، اعتبارسنجی می‌کنند، ارزیابی می‌کنند و هرگونه مواردی باشد که بر خلاف مقررات باشد اقدام قانونی صورت می‌گیرد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تخصیص ارز دارو گفت: امروز با رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص صحبت کردیم. در زمینه انتقال ارز دارو، تخصیص انجام می‌شود، اما به دلیل مشکلات موجود، انتقال ارز دارو با مقداری تأخیر صورت می‌گیرد که با صحبت‌هایی که انجام شده و جلسه‌ای که طی دو روز آینده خواهیم داشت، این مشکل مرتفع خواهد شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دیگری از صحبت‌هاب خود اظهار کرد: تدبیر ما این است که حداکثر ظرفیت دانشجویی پزشکی‌مان را داریم. با مصوباتی که قبلاً ابلاغ شده و افزایش ظرفیتی که ایجاد شده، در دانشگاه‌ها بیش از این امکان افزایش ظرفیت وجود ندارد. بنابراین افرادی که برای ادامه تحصیل به جاهای دیگر می‌روند، قاعدتاً باید برنامه‌ریزی کنند که تا پایان دوره تحصیل همان‌جا بمانند؛ امکان بازگشت وجود ندارد. همچنین جایی که در آن درس می‌خوانند باید مستند و معتبر باشد تا مدرکشان قابل شناسایی باشد.

