فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۴
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در نظر دارد از داوطلبان حوزوی و دانشگاهی واجد شرایط جهت ثبت نام و شرکت در آزمون جذب اختصاصی قاضی دعوت به عمل آورد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، اطلاعیه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به شرح زیر است:
«داوطلبان میتوانند از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ با مراجعه به سامانه پذیرش برروی سایت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه به نشانی qazahrm.eadl.ir اقدام به ثبت نام نمایند.
داوطلبان، میبایست با مراجعه به سامانه مذکور و پرداخت هزینه ثبتنام به مبلغ ۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال به صورت اینترنتی، نسبت به تکمیل مراحل ثبتنامی اقدام و در پایان، کد رهگیری ثبتنام را دریافت و نزد خود نگهداری نمایند. فرایند ثبتنام، تا قبل از دریافت کد رهگیری ناقص و بلااثر است. لازم به ذکر است وجه پرداختی به عنوان هزینه ثبتنام، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد و لذا لازم است داوطلبان در ثبت نام و پرداخت هزینه دقت لازم به عمل آورند.
مهلت ثبتنام از موعد مقرر به مدت ده روز خواهد بود، تأکید میگردد ثبتنام، صرفاً به صورت اینترنتی و در مهلت مقرر صورت خواهد پذیرفت.
ملاحظات :
۱- چنانچه فقدان شرایط داوطلب در هر یک از مراحل استخدامی معلوم شود، روند پیگیری پرونده بلافاصله متوقف خواهد شد.
۲- به اطلاعاتی که اشتباهآً ثبت شده است ترتیب اثر داده نخواهد شد و هزینه پرداختی در این موارد، به هیچ وجه مسترد نمیگردد.
شرایط عمومی لازم برای ثبتنام عبارتند از:
تابعیت اصلی ایران
اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت
التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههای غیرقانونی یا هواداری از آنها
طهارت مولد
داشتن سلامت جسمی، روانی و شخصیتی لازم برای انجام کار قضایی
نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر
حسن شهرت، اخلاق و امانتداری
عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان
داشتن کارت پایانخدمت وظیفه عمومی یا برخورداری از معافیتهای قانونی و تحصیلی و یا عدم غیبت در خصوص مشمولان
در صورت اشتغال بکار، سابقه بیمه نباید بیش از ۱۲ سال باشد.
داشتن حداقل ۲۲ سال تمام( از تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۲۵ به قبل) و حداکثر۳۶ سال تمام ( از تاریخ ۱۳۶۸/۰۹/۱۵ به بعد) در روز ثبتنام
تبصره – موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن اضافه خواهد شد.
۱- دانشآموختگان کارشناسی ارشد یا سطح سه ، به مدت ۲ سال
۲- دانشآموختگان یا دانشجویان دکتری یا سطح چهار به مدت ۴ سال
داوطلبان تنها میتوانند از یک مورد از موارد تبصره مذکور استفاده نمایند. و مدت اضافه شده به حداکثر سن ۴ سال می باشد .
نکته: ایثارگران و خانواده آنان از شرایط سنی معاف میباشند(مشروط به اینکه سابقه بیمه بیش از ۱۲سال نباشد)
الف- شرایط داوطلبان دانشگاهی:
داوطلبان با مدارک تحصیلی دانشگاهی، مشروط به قرار گرفتن در هر یک از گروههای ۱۲ گانه پیش رو میتوانند در مصاحبه علمی جذب اختصاصی شرکت نمایند. این موارد، حصری و غیر قابل تفسیر هستند و لذا لازم است داوطلبان قبل از مطالعه آنها به تذکرات زیر توجه فرمایند:
* دورههای تحصیلی مجازی، غیرحضوری، نیمه حضوری و الکترونیک خارج از شمول این مقررات هستند.
*داوطلبان فارغالتحصیل در دورههای شبانه (نوبت دوم) و آموزشمحور منعی برای ثبتنام ندارند.
* گروهبندی دانشگاهها به این صورت است:
دانشگاههای گروه اول عبارتند از: دانشگاه تهران – دانشگاه تربیت مدرس - پردیس فارابی دانشگاه تهران - دانشگاه شهیدبهشتی (ره)- دانشگاه شیراز - دانشگاه علامه طباطبایی (ره) - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشگاه علوم قضایی- دانشگاه مفید قم – دانشگاه قم - دانشگاه امام صادق (ع) - دانشگاه شهیدمطهری (ره)
دانشگاههای گروه دوم عبارتند از: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - دانشگاه بینالمللی امامخمینی (ره) قزوین - دانشگاه کاشان - دانشگاه تبریز - دانشگاه شاهد - دانشگاه شهید باهنر (ره) کرمان - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشگاه مازندران (بابلسر) - دانشگاه بوعلی سینا همدان - دانشگاه خوارزمی تهران - دانشگاه گیلان - دانشگاه علوم اسلامی رضوی - دانشگاه اصفهان _ دانشگاه کردستان _ دانشگاه رازی کرمانشاه _ دانشگاه انقلاب اسلامی _ دانشگاه یزد _ دانشگاه الزهراء
* گروهبندی حوزه های علمیه به این صورت است:
حوزه های گروه اول عبارتند از: حوزه های علمیه قم، تهران، خراسان رضوی، اصفهان، تبریز، اهواز
حوزه های گروه دوم: سایر حوزه های علمیه
تذکر ۱: دانشگاهها و پردیسهای دانشگاهی احصاء نشده و حوزه های غیر حضوری مشمول گروهبندی فوق نیستند.
تذکر ۲: در مورد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی لازم به ذکر است، صرفاً واحد واقع در تهران این دانشگاه مشمول گروهبندی مذکور (گروه دوم) است و لذا واحدهای علوم و تحقیقات سایر شهرستانها خارج از موضوع این مقررات هستند ولو اینکه مدرک تحصیلی از واحد علوم و تحقیقات تهران صادر شده باشد.
گروههای ۱۲ گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه علمی (دانشگاهی) به این شرح میباشند:
۱. دانشآموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاههای گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶
۲. دانشآموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاههای گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷
۳. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش ها از دانشگاههای گروه اول ، منوط به گذراندن واحدهای نظری و اخذ معدل حداقل ۱۶ و داشتن مدرک کارشناسی حقوق، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
۴. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش ها از دانشگاههای گروه دوم ، منوط به گذراندن واحدهای نظری با اخذ معدل حداقل ۱۷ و داشتن مدرک کارشناسی حقوق
تبصره : در خصوص بندهای ۳ و ۴ ارائه مدرک فراغت از تحصیل تا قبل از پایان دوره کارآموزی الزامی است، در غیر اینصورت استخدام داوطلب ملغی خواهد شد.
۵. دانشآموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ و مدرک کارشناسی حقوق، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
۶. دانشآموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶
۷. دانشآموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷ و مدرک کارشناسی حقوق
۸. دانشآموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷
۹. دانشآموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی در هر یک از گرایشهای رشته حقوق، فقه و حقوق و رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، منوط به داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مذکور
۱۰. رتبههای اول تا دهم آزمون وکالت کانونهای استانی و رتبههای اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تأیید مراجع مربوطه
۱۱. وکلای مرکز و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و مؤثر به عنوان وکیل یا مشاور پایه یک دادگستری، به تأیید کانون یا مرکز مربوطه
تبصره: در مورد بندهای ۱۰ و ۱۱ اخذ تأییدیه از مرجع ذیصلاح و ارائه آن در روز مصاحبه علمی، برای شرکت در جلسه مصاحبه علمی ضروری است. در غیر اینصورت مجوز شرکت در جلسه مذکور صادر نخواهد شد.
۱۲. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی در گرایش های حقوق دادرسی اداری ، مدیریت دادگستری ، مدیریت نظارت و بازرسی و مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ .
ب- شرایط داوطلبان حوزوی:
داوطلبان دارای مدارک تحصیلی حوزوی (یا حوزوی و دانشگاهی به صورت توأمان)، مشروط به قرار گرفتن در هر یک از گروههای ۸ گانه پیش رو میتوانند در مصاحبه علمی جذب اختصاصی شرکت نمایند. این موارد، حصری و غیر قابل تفسیر هستند و لذا لازم است داوطلبان قبل از مطالعه آنها به تذکر زیر توجه فرمایند:
*منظور از دانشآموخته، دارنده مدرک علمی معتبر از مرجع ذیصلاح است. فرم ارزیابی و مدرک استخدامی جایگزین مدرک تحصیلی نیستند و مقبول، واقع نمیشوند.
گروههای ۸ گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه علمی (حوزوی) به این شرح میباشند:
۱- دانشآموختگان سطح دو فقه و اصول با حداقل معدل ۱۶ (ویژه آقایان )
۲- دانش آموختگان سطح دو ، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق با حداقل معدل ۱۶ مدرک کارشناسی (ویژه آقایان )
۳- دانشآموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسلامی، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶
۴- داوطلبان پایه ده ( اتمام کتبی و شفاهی پایه ده ) که هنوز موفق به دفاع از پایان نامه سطح سه نشده اند.
تبصره : در خصوص بند ۴ ارائه مدرک فراغت از تحصیل تا قبل از پایان دوره کارآموزی الزامی است، در غیر اینصورت استخدام داوطلب ملغی خواهد شد.
۵- دانشآموختگان سطح سه در گرایشهای فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی
۶- دانشآموختگان سطح چهار در گرایشهای فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی
۷- دانش آموختگان مجتمع فقه ، حقوق و قضای اسلامی قم با حداقل معدل ۱۶
۸- دانش آموختگان رشته تخصصی فقه و حقوق حوزه علمیه خراسان با حداقل معدل ۱۶
مصاحبه علمی و روانشناسی ثبت نام کنندگان از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ آغاز خواهد شد. زمان دقیق تست روانشناسی و مصاحبه علمی و سنجش شخصیت هر داوطلب از طریق پیامک ابلاغ خواهد شد.
تذکر: زمان مصاحبه علمی یکبار تعیین و ابلاغ میگردد و امکان تغییر آن وجود ندارد. عدم حضور به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه است.
مکان مصاحبه علمی:
مصاحبهها در دو محل به نشانیهای زیر برگزار میگردد.
الف- تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، طبقه نهم.
ب- قم، بلوار ۱۵ خرداد، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان سعدی، مرکز آموزش قوه قضائیه، طبقه همکف.
مواد امتحانی مصاحبه علمی:
داوطلبان دانشگاهی:
- بخش حقوقی:
۱)حقوق مدنی : مباحث قواعد عمومی قراردادها ، شروط ضمن عقد ، سقوط تعهدات ، الزامات خارج از قرارداد ، اموال و مالکیت (حق انتفاع و وقف ) ، بیع ، اجاره ، رهن ، وکالت ، ضمان ، نکاح و طلاق .
۲) آئین دادرسی مدنی : کلیه مباحث آیین دادرسی مدنی بجز داوری
۳) حقوق تجارت : شرکتها و اسناد تجاری
- بخش کیفری :
۱) حقوق جزای عمومی : جرایم و مسئولیت کیفری ، مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی .
۲) حقوق جزای اختصاصی : جرایم علیه اموال و مالکیت ، جرایم علیه مصالح عمومی کشور ، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص .
۳) آئین دادرسی کیفری : همه مباحث.
داوطلبان حوزوی:
فقه : بیع مکاسب
اصول فقه : رسائل ( ویژه داوطلبانی که مدرک سطح۲ دارند) کفایه جلد۱ (ویژه داوطلبانی که مدرک سطح ۳ و بالاتر دارند)
مدارک لازم برای تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی:
۱- اصل و تصویر کارت ملی
۲- اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن
۳- تصویر مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح ۲ و بالاتر)
۴- گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبان در حال تحصیل
۵-گواهی لازم از کانون وکلاء دادگستری یا مرکز کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برای وکلا و نفرات برتر آزمونهای وکالت
۶- اصل فیش واریزی زمان ثبتنام
تذکر ۱: همه مدارک میبایست در قطع A۴ تهیه و تحویل شوند.
تذکر ۲: در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه از تشکیل پرونده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق شرکت در مصاحبه را نخواهد داشت.