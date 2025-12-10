گلزاری:
تصمیم پشت درهای بسته دیگر جوابگو نیست
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت با تاکید بر اینکه نمیتوان با مردم به زبان دستوری سخن گفت، اظهارکرد: مدلهایی که پشت درهای بسته تصمیم گرفته میشود و برای گروههای مختلف دستورالعمل میدهد؛ دیگر جوابگو نیست.
به گزارش ایلنا،محمد گلزاری در بیست و یکمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی با بیان اینکه معتقدم که هر اندازه بتوانیم در حوزه ارتباطات با انجمنها و نهادهای علمی تعامل داشته باشیم، قطعاً ثمربخش خواهد بود و تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت، گفت: شرایط اطلاعرسانی و اقناع در دوره فعلی، کار با مدلهای از پیش طراحی شده و به موفقیت نرسیده را تجویز نمیکند.
نمیتوان با مردم به زبان دستوری سخن گفت
وی با تاکید بر اینکه مدل اقناعسازی باید تغییر کند، افزود: گستردگی حضور مردم در شبکههای اجتماعی و وجود نظام شبکهای و پلتفرمی در ایران از یکسو و دفاع ملی ۱۲ روزه اززسوی دیگر به ما نشان میدهد که نمیتوان با مردم به زبان دستوری سخن گفت. مدلهایی که پشت درهای بسته تصمیم گرفته میشود و برای گروههای مختلف دستورالعمل میدهد؛ دیگر جوابگو نیست.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: مردم بعد از سالها مجدد جنگ را دیدهاند و نسل جدید درک جدیدی از مقوله جنگ پیدا کرده است. این نسل به صورت گسترده در شبکههای اجتماعی حضور دارد و به صورت گسترده اطلاعات و اخبار خود را از پیامهای غیرحاکمیتی و پیامهای غیردولتی دریافت میکند. در جامعه امروز ما به شدت پیام رسمی از فرایند اقناعسازی دور شده؛ لذا ما نمیتوانیم با مدلهای قبلی و روش های تکرارشونده با مردم صحبت یا گفتوگو کنیم.
گلزاری ادامه داد: در مسئله تغییر قیمت کارت اضطراری جایگاههای سوخت، دولت مدل متفاوتی از اطلاعرسانی را اجرا کرد. بسیاری از منتقدان سیاسی یا رسانهای از اینکه به عنوان پیشران اقناع جامعه از ماهها قبل در جلسات متعدد دعوت نشده بودند، گلهمند شده و نظام اطلاعرسانی را نقد کردند. دولت تصمیم گرفته بود به سالها بیتصمیمی و بیعملی مخرب ناشی از نگرانی از تبعات اجتماعی پایان دهد و این تصمیم را با برداشتن محرمانگی و گفتوگوی شفاف با جامعه و منتقدان راهبری کرد.
در جلسات بسته نمیتوان افکارعمومی را قانع کرد
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت با بی نتیجه دانستن باور تشکیل جلسات بسته و اقناع افکار عمومی گفت: مسیر فکر و عمل جامعه می تواند با آنان که راهبری افکار عمومی را دارند، متفاوت باشد. کمااینکه در سال ۹۸ مشاهده کردیم که چگونه ماهها جلسات در بسته به یکباره فروپاشید. در مدل جدید، دولت با مردم بدون واسطه حرف میزند و صدای آنان را میشنود. همچنین هم آن فردی که فریاد سیاسی می زند بخشی از پازل اقناع است و هم منتقدی که با نظرات کارشناسی رفتار دولت را نقد میکند، در این بخش جای دارد.
گلزاری افزود: البته لازمه موفقیت این مدل، وجود پردازشگر درست در دولت است که نقدها را اصلاح کند. یعنی وقتی تصمیم گرفته شد موضوعی بدون محرمانگی به جامعه منتقل شود، باید پس از شنیدن صدای منتقدین فرآیند اصلاح را بپیماید. اتفاقی که هم در مصوبه بنزین و هم در برخی دیگر از تصمیمها گرفته شد.
وی تاکید کرد: باید فرآیند گفتوگو با مردم و شنیدن از جامعه بازطراحی شود.
دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع جنگ به عنوان محور کلیدی سمپوزیوم روابط عمومی گفت: امروز همه بر این باورند که جنگ فقط مسئله سرزمین یا مرز نیست و آن چیزی که اتفاق میافتد روایتی است که از آن جنگ صورت میگیرد. هر موشکی که شلیک میشود، هر بیانیهای که دستگاهی در دولت میدهد، هر قاب عکس و تصویری که بسته میشود، بخشهایی از یک روایت بزرگ درباره جنگ است.
وی با تاکید بر اهمیت نقش روابط عمومیهای دولتی در جنگ ادامه داد: رژیم صهیونیستی بعد از هفتم اکتبر تلاش کرد تمام جنایتهای خود را با رویکرد «امنیت و مشروعیت» قاببندی کند؛ قابی که در آن تلاش کرد این همه جنایت را به گونهای دیگر به تصویر بکشد که البته در برابر وجدانهای بیدار جهانیان ناکام بود.
وی افزود: در مقابل قاب ایران «دفاع مشروع و بازدارندگی» بود. قابی که اعلام میکرد ایران آغازگر جنگ نیست، ایران موافق دیپلماسی بوده و موشکهای شلیک شده در سحرگاه ۲۳ خرداد هم ایران عزیز و هم میز دیپلماسی را نشانه گرفته است. مردم این را پذیرفتند و به آن باور داشتند که ایران نه تنها آغازگر این جنگ نبوده بلکه همه تلاش و توان خود را برای رفع تحریمها بهکار گرفته ولی در زمان حمله دشمن از هیچ تلاشی برای پاسخگویی دریغ نخواهد کرد