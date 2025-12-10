خبرگزاری کار ایران
اعضای یک باند بزرگ مواد مخدر صنعتی در زنجان دستگیر شدند

دادستان زنجان از دستگیری اعضای یک باند بزرگ مواد مخدر صنعتی خبر داد و گفت: مواد کشف شده بالغ بر ۲۱۰ کیلوگرم از نوع مواد مخدر صنعتیِ شیشه بود.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، بهروز عباسی اظهار کرد: یک باند بزرگ مواد مخدر صنعتی پس از مدت‌ها کار اطلاعاتی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان زنجان، طی عملیاتی با همکاری فرماندهی فراجای استان زنجان متلاشی شد.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی و چندین ماهه سربازان گمنام امام زمان(عج)، در راستای شناسایی و ضربه زدن به باند مواد مخدر صنعتی که در چندین استان فعالیت دارند، گفت: ماه‌ها زحمت ضابطینِ خاصِ اداره کل اطلاعات استان زنجان با همکاری مردم استان، موجبات شناسایی و دستگیری این شبکه مواد مخدر را که فعالیت گسترده‌ای نیز داشتند را فراهم آورد.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در ادامه میزان مواد کشف شده را بالغ بر ۲۱۰ کیلوگرم از نوع مواد مخدر صنعتیِ شیشه اعلام کرد.

عباسی از عموم همشهریان و هموطنان خواست تا با هشیاری کافی و اطلاع رسانی بموقع، یاری‌گر ضابطین عام خاص در مبارزه با جرایم سازمان یافته باشند. همچنین خانواده‌ها نیز ضمن مراقب از فرزندانِ خویش، آنها را از تبعات و عاقبت تلخ استعمال مواد مخدر آگاه کنند تا  شاهد بروز ناهنجاری به سبب گرفتاری در دام مواد مخدر در خانواده‌ها نباشیم.

