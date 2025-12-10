در نشست اعضای فراکسیون زنان با وزیر بهداشت مطرح شد:
تاکید بر تدوین و اجرای سند تکامل کودکان و نوجوانان/ سند سلامت بانوان در حال نهایی شدن است
در نشست فراکسیون زنان مجلس با وزیر بهداشت تاکید شد که توسعه زیرساختهای سلامت و پیشگیری از بیماریها باید اولویت وزارت بهداشت باشد و بر ضرورت تدوین و اجرای سند سلامت زنان و تکامل کودکان و نوجوانان تاکید و مطرح شد که سند سلامت بانوان در حال نهایی شدن و اجرای سیاستهای جمعیتی نیازمند برنامهریزی علمی و رسانهای و همکاری بیندستگاهی و عزم ملی است.
به گزارش ایلنا، نشست مشترک فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مادر، در محل این وزارتخانه برگزار شد.
زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، با تبریک هفته بزرگداشت مقام زن و مادر، بر اهمیت توجه به دغدغههای بانوان نماینده و ارتقای خدمات سلامت در کشور تأکید کرد و خواستار تقویت هماهنگی بینبخشی، توسعه پروژههای نیمهتمام درمانی و اولویت دادن به پیشگیری در نظام سلامت شد.
خدادادی در این نشست با اشاره به نقش بانوان در حوزه درمان و حضور پررنگ آنها در میان پزشکان، پرستاران و کادر درمان، ضرورت هماهنگی بینبخشی میان وزارتخانهها، سازمانهای بیمهگر، بخش خصوصی و خیریهها را مهمترین اولویت در حوزه سلامت دانست و تأکید کرد هرچه این همکاری افزایش یابد، رضایت مردم نیز ارتقا خواهد یافت.
وی همچنین به توسعه زیرساختهای سلامت و توجه ویژه به پروژههای نیمهتمام درمانی در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و از اقدامات وزارت بهداشت قدردانی کرد، اما یادآور شد که هنوز پروژههای زیادی در سطح کشور نیازمند پیگیری و تکمیل هستند.
نماینده مردم ملکان در مجلس دوازدهم بر بهبود شرایط معیشتی و امنیت شغلی پزشکان و پرستاران تأکید کرد و یادآور شد: این موضوع نیازمند برنامهریزی منسجم و دقیق است همچنین حرکت نظام سلامت به سمت پیشگیری از بیماریها از دیگر اولویتها است و پیشگیری میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد، هزینهها را کاهش دهد و سلامت جامعه را ارتقا دهد ضروری است به سلامت روان جامعه و گسترش دسترسی به خدمات روانشناسی نیز توجه و پوشش بیمهای برای بیماریهای پرهزینه مانند سرطان مورد توجه ویژه قرار گیرد.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه این نشست با اشاره به قانون جوانی جمعیت، گفت: مسئله جمعیت یکی از مهمترین و پیچیدهترین چالشهای کشور است و این موضوع ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد و صرفاً اتکا به قانون کافی نیست و نیاز به برنامه و عزم ملی با رویکرد علمی داریم و می توانیم با این اقدام به تدریج شیب کاهشی را اصلاح کنیم؛ در هیچ کشوری با یک بخشنامه و یک دستور این مسیر اصلاح نشده است.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته مثل کره جنوبی و ژاپن، سرمایهگذاری گستردهای برای حمایت از خانوادهها انجام میشود، اما ما هنوز با چالشهایی در مسیر اجرای سیاستهای جمعیتی روبهرو هستیم.
وزیر بهداشت با اشاره به ظرفیتهای آموزشی و دانشگاهی گفت: برنامهریزیها برای تقویت ظرفیتها و اصلاح شیب کاهشی جمعیت در حال انجام است.
وی تأکید کرد: عزم ملی و همکاری بین وزارتخانهها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسکن ضروری است تا اقدامات جمعیتی به نتیجه برسد و دارو و خدمات به دست مردم برسد.
وزیر بهداشت افزود: سلامت جامعه و اصلاح روند جمعیت نیازمند برنامهریزی علمی، پایش منظم و اجرای اکشنپلن فرهنگی و رسانهای است تا نتایج ملموس در زندگی مردم دیده شود؛ برای کاهش آلایندگی باید سوخت های فسیلی را به تدریج کاهش داد
زینب قیصری، نماینده مردم تهران در مجلس، با اشاره به کمبود سرانه خدمات بهداشتی در اسلامشهر، گفت: با پیگیری نمایندگان، بیمارستان اسلامشهر به وزارت بهداشت واگذار شده است. منطقه اسلامشهر حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و سرانه خدمات بهداشتی در این منطقه بسیار پایین است.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس خواستار تجهیز و جذب نیروی انسانی برای این بیمارستان تا ایام ۲۲ بهمن شد تا خدمات لازم به مردم ارائه شود.
قیصری همچنین بر ضرورت توجه به بیمارستان الغدیر پردیس تأکید کرد و افزود: ضروری است این بیمارستان در اولویت قرار گیرد البته دستوراتی نیز برای تجهیز بیمارستان فیروزگر صادر شده و انتظار میرود این اقدامات در اسرع وقت اجرایی شود.
عالیه زمانی کیاسری در ادامه این نشست افزود: کمیته اختصاصی آموزش علوم پزشکی برای نخستین بار در مجلس دوازدهم، تشکیل شده و تلاش میشود تا ارتباط بیشتر و موثرتری با مجموعههای آموزشی به ویژه در زمینه تقویت اعتبارات و حمایت از بانوان فعال در دانشگاههای علوم پزشکی برقرار شود.
زمانی کیاسری تأکید کرد: وزارت بهداشت تنها وزارتخانه ای است که جمعیت را هدف کلان اعلام کرده و ساختار وزارت را در مسیر خانواده، جمعیت و جوانی جمعیت قرار داده و همه برنامه ریزی ها به این سمت سوق داده شد و تلاش های خوب و ارزشمندی در این راستا صورت گرفته است؛ اکثریت کارکنان حوزه سلامت در کشور زنان هستند و دانشگاههای علوم پزشکی باید نگاه ویژهای به حمایت از بانوان در عرصه آموزش، تحصیلات و فرصتهای شغلی داشته باشند همچنین هدایت برنامهها به سمت پیشگیری، آموزش خودمراقبتی و استفاده از نرمافزارها و اپلیکیشنهای سلامت، اقدامی ارزشمند و ضروری است.
وی با اشاره به بحث تعرفه گروه پرستاری که عمدتاً زنان را شامل میشود، گفت: بازنگری در این مدل تعرفه در مرحله ابلاغ است و انتظار میرود این اقدام به عنوان هدیهای به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) عملیاتی شود.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس به نیاز استان مازندران اشاره کرد و افزود: مازندران نیازمند بیمارستان توانبخشی تخصصی و فوق تخصصی است و پیگیریهای اولیه از سوی رئیس جمهور انجام شده و رشتههای مورد نیاز این مرکز نیز مشخص است و با توجه به اهمیت این منطقه در شمال کشور، امیدواریم اقدامات لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
سارا فلاحی، سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس، با اشاره به خطبه فدکیه حضرت زهرا (س)، بر اهمیت جلوگیری از انسداد اجتماعی و انحصارطلبی در مدیریت منابع و قدرت تأکید کرد و خواستار عدالت در توزیع امکانات و رسیدگی به مناطق محروم شد.
فلاحی در سخنان خود با بیان اینکه خطبه فدکیه حضرت زهرا نمونهای از هشدارهای ایشان نسبت به نابرابری اجتماعی و انحصار قدرت در جامعه اسلامی است، گفت: حضرت زهرا (س) پیشبینی کردهاند که پس از وفات رسول الله، تحریمها، غصب قدرت و انسداد اجتماعی شکل خواهد گرفت و گروههای الیگارشی مسیر دسترسی مردم به قدرت و منابع را محدود میکنند و همین شرایط زمینهساز رخدادهای تاریخی مهمی مانند عاشورا و کربلا شد.
وی افزود: این خطبه نشان میدهد که حضرت زهرا با فهیمترین و روشنترین شکل، پیامبر و آینده مسلمانان را در نظر داشتهاند و شیوه زندگی و بیان ایشان شباهت قابل توجهی به حضرت رسول (ص) دارد. این امر موجب تأثیر عمیق بر مردم و الهامبخش عدالت اجتماعی است.
فلاحی همچنین با اشاره به عملکرد وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه از زمان مدیریت فعلی، انسداد اجتماعی در توزیع خدمات بهداشتی رخ نداده و دسترسی مناطق مختلف به منابع و امکانات به شکل عادلانه برقرار شده و امیدواریم این مسیر و مدیریت عادلانه منابع، تداوم داشته باشد.
نماینده مردم ایلام در مجلس دوازدهم با یادآوری شهدا و فداکاریهای آنان گفت: در شرایطی که نارضایتی مردم ناشی از تقسیم نامتوازن منابع و منافع شخصی برخی مسئولان است، باید وجدان خود را مد نظر داشته باشیم و از خون شهدای راه وطن خجالت بکشیم و مسئولانه عمل کنیم.
بهشید برخوردار، نماینده زرتشتیان در مجلس در ادامه نشست، خواستار توجه ویژه وزارت بهداشت به بازسازی و تجهیز درمانگاهها و بیمارستانهای زرتشتیان شد و بر اهمیت اجرای برنامه شناسهدار کردن محصولات کشاورزی برای ارتقای سلامت غذایی جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به وضعیت درمانگاهها و بیمارستانهای زرتشتیان افزود: این مراکز هماکنون در خدمت عموم مردم هستند و اعتبار نیز اختصاص داده شده اما با توجه به قدمت این مراکز، نیاز به بازسازی، مرمت و بهروزرسانی تجهیزات دارند. از جمله بیمارستان فیروزگری و درمانگاه یگانگی و چند بیمارستان دیگر در استانهای یزد و کرمان از این جملهاند و انتظار میرود دستور ویژهای برای ارتقای امکانات آنها صادر شود.
برخوردار یادآور شد: سلامت غذای مردم مستقیماً با سلامت جسمانی جامعه مرتبط است و در برنامه هفتم، شناسهدار کردن محصولات کشاورزی و استفاده مناسب از کود و سموم شیمیایی در دستور کار قرار دارد و ضروری است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، نظارت و پیگیری مناسبی برای اجرای این برنامه انجام شود تا محصولات سالم به جامعه عرضه شود؛ همکاری چندجانبه میان وزارتخانهها برای ارتقای سلامت جامعه ضروری است و انتظار میرود این اقدامات با جدیت ادامه یابد همچنین ضروری است حمایت از بیماران خاص مدنظر قرار گیرد.
الهام آزاد نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس با قدردانی از مدیریت وزارت بهداشت، گفت: تلاش و درایت کارکنان این وزارتخانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و حوزه بهداشت و درمان شایسته تقدیر است و ما قدردان زحمات آنها هستیم.
وی با اشاره به وضعیت درمانی شرق استان اصفهان، افزود: نیاز است دستگاه سیتیاسکن در شهرستان بیابانک مستقر شود تا مردم منطقه بتوانند از خدمات تشخیصی بهرهمند شوند البته بیمارستان افضلیان به عنوان بزرگترین بیمارستان شرق اصفهان در حال اتمام است و پیگیریها برای آماده شدن تجهیزات این مرکز نیز ادامه دارد تا با حضور مسئولان، افتتاح و خدمات به شکل مطلوب ارائه شود.
آزاد همچنین به وضعیت بیمارستان حشمتیه نایین اشاره کرد و گفت: این بیمارستان به دلیل وجود مسیرهای ترانزیتی، محل بسیاری از تصادفات است و تعداد مصدومان در این منطقه بالاست با این حال، مشکلات مالی بیمارستان باعث شده که با مشکلات جدی مواجه شود و ضروری است نگاه ویژهای به این بیمارستان شود تا خدمات به شکل مناسب ارائه شود.
زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس با بیان اینکه سلامت کشور در اولویت قرار دارد، گفت: بخشی از مشکلات مربوط به فشار روانی کارکنان و پزشکان است که باید برای کاهش این فشارها تدابیر ویژهای اندیشیده شود البته برخی اقدامات وزارتخانه برای حل این مسائل انجام شده، اما نیاز به استمرار و توجه بیشتر وجود دارد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس به وضعیت بیماران خاص، به ویژه کودکان دیابتی اشاره کرد و گفت: هزینههای درمانی این گروه بالا است و خانوادهها روزانه چندین بار مجبور به تزریق انسولین و استفاده از تجهیزات پرهزینه هستند.
وی پیشنهاد کرد مدلی تعریف شود که این بیماران بتوانند از سنسورها و داروها با قیمت مناسب بهرهمند شوند و حمایت مستمری در طول سال دریافت کنند.
سعیدی همچنین بر اهمیت تخصیص منابع به بیمارستانهایی که بار بیشتری بر سیستم سلامت کشور دارند تأکید کرد و افزود: بیمارستانهایی که سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی (GDP) دارند، با فشار ورودی و خروجی بیشتر مواجه هستند و نیاز به تجهیزات و نیروی انسانی کافی دارند؛ ضروری است به تامین نیروی خدماتی بیمارستان ها توجه شود.
وی در پایان با تأکید بر لزوم مقابله با رانت و باندبازی در حوزه سلامت گفت: امیدوارم در دوره وزارت فعلی، مشکلات درمانی بیشتر برطرف شود و وزارت بهداشت با مدیریت عادلانه منابع و ارتقای تجهیزات و نیروی انسانی، رضایت مردم را جلب کند.
فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس در ادامه این نشست ایجاد سند تکامل کودکان و نوجوانان، ارتقای شاخصهای زایمان طبیعی و توجه ویژه به اجرای قانون جوانی جمعیت تأکید کرد و خواستار پیگیری مشکلات آلودگی هوا و بودجه بیمارستانها شد.
محمدبیگی با بیان اینکه خانمها در عرصه حکمرانی بار سنگینی دارند و عملکرد آنها نیازمند حمایت ویژه است با تأکید بر اهمیت سلامت زنان، افزود: سند سلامت زنان باید با رویکرد پیشگیری شامل غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماریها، پیشگیری از سرطان، بیماریهای عضلانی-اسکلتی و غیرواگیر، ارتقای زایمان طبیعی و سلامت روان تدوین و اجرایی شود.
وی خواستار برگزاری جلسات مشترک میان فراکسیون زنان، کمیسیون بهداشت مجلس، وزارت بهداشت و معاونت زنان وخانواده رئیس جمهور برای تصویب طرح غربالگری ویژه ای مطابق سنجه های عملکردی سلامت جسم و روان برنامه هفتم پیشرفت برای ارتقای سلامت زنان شد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس در ادامه به موضوع سلامت کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: سند تکامل کودکان و نوجوانان در کشور وجود ندارد و برای ارتقای سلامت و رشد نسل آینده نیازمند همکاری وزارت بهداشت و آموزش و پرورش هستیم.
این نماینده مجلس همچنین به اجرای قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و افزود: با وجود تلاشهای وزارت بهداشت، درصد اجرای قانون بین ۱۸ تا ۳۰ درصد بوده و نیاز است از بودجههای جوانی جمعیت در مسیر درمان ناباروری، اهدای جنین، فریز تخمک برای دختران دهه شصتی و ارتقای زایمان طبیعی هزینه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آلودگی هوا و مشکلات محیط زیستی اشاره کرد و یادآور شد: آلودگی هوا و تصادفات جان فرزندان و مردم را تهدید میکند و مراجعات به اورژانسها به دلیل بیماریهای تنفسی و قلبی در برخی مناطق کشور افزایش یافته و باید اقدامات فوری برای کاهش آلایندهها انجام شود.
سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس، در ادامه بر ضرورت تدوین راهبرد حمایتی برای پرستاران به ویژه زنان پرستار، و توجه ویژه به آلودگی هوا و اقدامات بیندستگاهی تأکید کرد.
رفیعی با تاکید بر توجه جدی به نقشه جامع سلامت زنان، یادآور شد: پرستاران، به ویژه بانوان پرستار، با وجود فشارهای شغلی و انگیزههای بالاتر، نیازمند حمایت و توجه ویژه هستند و کشورهای همسایه پیشنهادهای جذابتر و اغواکننده ای برای جذب پرستاران ارائه میدهند و وزارت بهداشت باید باید با راهبردی مشخص، انگیزه و حفظ این نیروها را تضمین کند.
وی در ادامه به موضوع آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: وضعیت آلودگی هوا در کشور نیازمند اقدامات فوری و بیندستگاهی است؛ وزارت بهداشت با همکاری معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که تفکرات نویی در حوزه زناندارد باید برنامهای راهبردی برای بهبود وضعیت سلامت جامعه و کاهش فشار بر پرستاران و کارکنان حوزه درمان تدوین و اجرایی کند و مجلس نیز در این مسیر حمایت خواهد کرد.
فاطمه جراره، نماینده مردم بندرعباس در ادامه این نشست، خواستار حل مشکلات نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستانی در استان هرمزگان شد و بر اهمیت توجه ویژه به سلامت بانوان تأکید کرد.
جراره با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع غربالگری گفت: با وجود تلاشهای انجام شده، عدالت در توزیع نیروهای درمانی در استانهای مختلف برقرار نشده و استانهایی مانند هرمزگان نسبت به استاندارد کشور با کمبود نیروهای متخصص مواجه هستند و این مسأله باعث افزایش هزینههای درمان و نارضایتی عمومی شده است.
وی با اشاره به بیمارستانهای استان افزود: اگرچه اقدامات خوبی برای توسعه تختها و تجهیزات در حال انجام است، اما کمبود نیروی انسانی هنوز چالشی جدی است و باید در اولویت قرار گیرد.
نماینده مردم بندرعباس همچنین بر ضرورت توجه ویژه به سلامت بانوان و تجهیزات تخصصی زنان تأکید کرد و گفت: بیمارستان شریعتی به عنوان تنها بیمارستان تخصصی زنان استان، نیازمند دستگاه سیتیاسکن است تا بتواند خدمات درمانی مناسب ارائه دهد و به استانهای همجوار نیز کمک کند.
فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد در مجلس، در ادامه نشست، بر لزوم حل مشکلات کمبود پرستار و همکاری با خیرین برای ارتقای خدمات درمانی در شهرستانها تأکید کرد.
مقصودی از وزیر بهداشت بابت صدور مجوز ایجاد دانشکده علوم پزشکی در حوزه انتخابیه اش تشکر کرد و افزود: این اقدام باعث ارتقای دسترسی مردم به خدمات درمانی شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلسل درباره کمبود پرستار و مشکلات سیاسی در جذب نیروهای درمانی گفت: وقتی کد استخدامی پرستاران صادر میشود، فشارهای سیاسی باعث میشود بسیاری از نیروها از شهرستانها خارج شوند و این چالشی جدی برای بیمارستانها ایجاد کرده است.
وی همچنین بر ضرورت برگزاری جلسات با خیرین شهرستان و جذب کمکهای آنان برای تجهیز و حمایت از بیمارستانها تأکید کرد و گفت: همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی و خیرین میتواند بخش زیادی از مشکلات نیروی انسانی و تجهیزات را حل کند.
زهرا بهروز آذر، معاون ریس جمهور در امور زنان و خانواده با قدردانی از عملکرد وزیر بهداشت و تیم معاونانش، بر اهمیت توجه به سلامت زنان و پرستاران تأکید کرد و خواستار تقویت نقش نمایندگان در حمایت از طرحهای وزارتخانه شد.
بهروزآذر یادآور شد: از تلاشهای وزارت بهداشت برای رسیدگی به حوزههای مختلف درمان و پرستاری و توجه به نظام ارجاع، پزشک خانواده، جمعیت و کمپین نه به تصادف قدردانی می کنیم و توجه وزیر بهداشت به این مسائل نشانه جدیت در حفظ جان تک تک ایرانیان است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به جایگاه زنان در حوزه سلامت، گفت: ۱۶ بانو در سمت معاون وزیر و مدیرکل داریم و ۵ نفر معاون وزیر و همتراز و ۴ نفر از آنها روسای دانشگاه علوم پزشکی هستند و نیاز است از این بانوان حمایت جدی شود زیرا با سنگینی روی دوش آنها است؛ با وجود جمعیت ۴۰ میلیونی زنان در کشور، تنها ۱۴ نفر نماینده زن در حوزههای تخصصی حضور دارند که این تعداد بسیار کم است و بار زیادی بر دوش آنها است و در این رابطه از تلاش های آنان تشکر می کنم و امیدواریم تعداد نمایندگان زن در مجلس به ۱۴۰ نفر افزایش یابد.
وی همچنین به اقدامات وزارت بهداشت در حوزه سلامت روان و پیشگیری از خودکشی اشاره کرد و افزود: حضور زنان در مدیریت وزارتخانه، آموزش علوم پزشکی و معاونتها به ویژه در حوزه سلامت بانوان، روند رو به رشدی دارد و انتظار میرود در آینده تقویت شود؛ در مورد سند سلامت بانوان اقداماتی در حال انجام است و در حال نهایی شدن است.