اسحاقی در تشریح بازدید نظارتی کمیسیون بهداشت از سازمان اورژانس کشور مطرح کرد:
۵۰۰ دستگاه آمبولانس در صورت تأمین ارز تا پایان سال وارد میشود
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در تشریح بازدید نظارتی رئیس و اعضای کمیسیون از سازمان اورژانس کشور، اعلام کرد اگر ارز مورد نیاز از سوی دولت تأمین شود، تا پایان سال ۵۰۰ دستگاه آمبولانس وارد کشور خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی با اشاره بازدید نظارتی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از سازمان اورژانس کشور، گفت: این بازدید در راستای اجرای وظایف نظارتی کمیسیون و برای بررسی میزان آمادگی این سازمان در برابر مخاطرات احتمالی انجام شد.
وی توضیح داد: در جریان حضور اعضای کمیسیون در محل سازمان اورژانس کشور، نشست مشترکی برگزار شد و از طریق ارتباط برخط با مراکز استانی، آخرین وضعیت فوریتها، چالشها، کمبودها و نیازهای عملیاتی این مراکز مورد بررسی قرار گرفت.
اسحاقی با تقدیر از زحمات رئیس سازمان اورژانس و نیروهای عملیاتی این مجموعه: گفت: تلاشهای خالصانه آنان در جنگ ۱۲ روزه و حضورشان در خط مقدم امدادرسانی در کنار نیروهای امنیتی، نشاندهنده نقش اثرگذار اورژانس در مدیریت بحرانها است.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، ادامه داد: یکی از موضوعات اصلی مطرحشده در این بازدید، نیاز جدی به نوسازی و تقویت ناوگان اورژانس است و برای این اقدام، تأمین ارز از سوی دولت یک ضرورت محسوب میشود و در صورت تأمین ارز لازم، تا پایان سال ۵۰۰ دستگاه آمبولانس وارد کشور خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین بر ادامه روند بازدیدهای نظارتی و پیگیری مسائل فوریتهای پزشکی توسط کمیسیون بهداشت تأکید کرد و گفت: ارتقای توان عملیاتی اورژانس کشور از اولویتهای جدی کمیسیون است.
اسحاقی در ادامه، بخشهایی از گزارش ارائهشده توسط رئیس سازمان اورژانس کشور را تشریح کرد و گفت: میعادفر توضیح داد که تلاش شده حداقلهای لازم برای بهبود وضعیت پرسنل عملیاتی و ستادی فراهم شود و بخشی از مشکلات دیرینه این حوزه سامان یابد و در دوره اخیر، سختی کار همه کارکنان اورژانس از عملیاتی تا دیسپچ به عدد سههزار ارتقا یافته و اضافهکار نیروها نیز از یکبرابر به دو و نیمبرابر رسیده است؛ اقدامی که در سنوات گذشته انجام نشده بود همچنین پرسنل دیسپچ که تا هفته گذشته سختی کار برای آنها لحاظ نمیشد، اکنون با مصوبه جدید این مزایا را دریافت میکنند و احکام کارگزینی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیز بر همین اساس اصلاح شده است.
وی یادآور شد: بر اساس اظهارات رئیس سازمان اورژانس همچنین گروههای فعال در بخش مدیریت بحران که پیشتر سختی کار دریافت نمیکردند، اکنون عدد سههزار را در احکام خود دارندکه افزایش دو و نیم تا سه میلیون تومان در حقوق نیروها ایجاد میکند و بر بازنشستگی آنان نیز اثرگذار خواهد بود.
این نماینده مجلس در ادامه به نقل از رئیس سازمان اورژانس؛ گفت: در صورت اصلاح تعرفهها، پیشبینی شده است میانگین کارانه کارکنان اورژانس بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد و یکی از مشکلات مهم در این بخش، به گفته رئیس سازمان، عدم دسترسی نیروها به سامانه کارآمد و اطلاع از سهم واقعی خود بود که بر اساس پیگیریهای انجامشده قرار است این دسترسی برای کارکنان فراهم شود همچنین بر اساس گزارش ارائه شده از ابتدای سال تاکنون ۱۷ دستگاه آمبولانس نیز با همکاری خیرین خریداری و به ناوگان فوریتهای پزشکی کشور اضافه شده است.