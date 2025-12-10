به گزارش ایلنا،محمدرضا عارف در دیدار با «آندری کوزنیتسوف» وزیر صنایع جمهوری بلاروس و‌رئیس طرف بلاروسی کمیسیون مشترک همکاری‌های دو‌ کشور با اشاره به اینکه توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف با توجه به روابط بسیار خوب سیاسی با بلاروس از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران است، افزود: برگزاری موفقیت‌آمیز هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و بلاروس فرصت بسیار خوبی برای توسعه روابط همه جانبه است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه دیدگاه‌های نزدیک ایران و بلاروس در مجامع بین‌المللی و مشارکت در سازمان‌های مختلف منطقه‌ای ایجاب می‌کند که تعمیق و تقویت همکاری‌های فی مابین را در همه زمینه‌ها ادامه و گسترش دهیم، گفت: باید سطح مبادلات تجاری و اقتصادی با تقویت کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و بلاروس افزایش یابد.

وی با بیان اینکه سفر اخیر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به بلاروس افق جدیدی در توسعه روابط دو کشور ایجاد کرده است، به دیدار دوجانبه خود با نخست وزیر بلاروس در حاشیه اجلاس شانگهای اشاره و تصریح کرد: رفت و آمدهای مقامات و اقدامای همچون برگزاری اجلاس کمیسیون‌ مشترک همکاری، نقش موثری در ارتقای سطح همکاریهای دو‌کشور بویژه در بخش اقتصادی دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: بخش خصوصی دو‌کشور می‌توانند نقش مهمی در افزایش حجم مبادلات تجاری ایفا نمایند و باید دو طرف فعالین اقتصادی بهش خصوصی را برای افزایش ارتباطات تجاری با توجه به موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تشویق کنند.

عارف توسعه روابط گردشگری را از دیگر زمینه‌های ارتقاء همکاری‌های دو کشور برشمرد و افزود: همکاری‌های دانشگاهی و علمی و فناوری به ویژه فناوری‌های نوظهور با توجه به دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسلامی ایران و همچنین ظرفیت های بلاروس می‌تواند زمینه‌های همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه را فراهم کند.

معاون اول رئیس‌جمهور به برگزاری چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تجارت با اوراسیا اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه می‌تواند به معرفی توانمندی‌های ایران و گسترش مراودات فعالیت اقتصادی کشورهای اوراسیا کمک کند.

«آندری کوزنیتسوف» وزیر صنایع جمهوری بلاروس نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه بلاروس برای توسعه روابط بارایران در زمینه های مختلف آمادگی کامل دارد، تاکید کرد: هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و بلاروس و توافقات حاصله در این اجلاس می تواند به تقویت روابط اقتصادی دو کشور کمک کند.

وی با اشاره به تولیدات صنعتی مشترک دو کشور گفت: بلاروس افزایش و ارتقاء همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران را هدف گذاری کرده است.

وزیر صنایع جمهوری بلاروس از ایران به عنوان کشوری دوست و برادر یاد کرد و افزود: در این سفر به نتایج مورد نظر برای تقویت ارتباطات فی مابین رسیدیم که در این راستا باید بخش خصوصی و غیر دولتی را بیش از پیش فعال کنیم و همچنین برگزاری بسیار خوب کمیسیون مشترک همکاری‌ها نشان داد که می‌توانیم حجم مبادلات کشور را گسترش دهیم.

