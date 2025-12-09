به گزارش ایلنا، نشست مشترک با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره رزمایش بین المللی سهند ۲۰۲۵ با شرکت یگان‌های نخبه ارتش کشور‌های عضو شانگهای به پایان رسید.

سردار ولی الله معدنی در حاشیه این نشست گفت: به نمایندگان ملت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اطمینان داده شد یگان‌های عملیاتی نیروی زمینی سپاه در مرز‌ها مستقر هستند، هوشیارند و جای نگرانی نیست. معاون عملیات نیروی زمینی سپاه با اشاره به پیچیدگی و تخصصی بودن رزمایش رزمایش سهند ۲۰۲۵ تاکید کرد: همه اهداف جمهوری اسلامی ایران در این رزمایش که شامل ارتقای دانش نظامی فهم مشترک و درک صحیح از تروریسم بود محقق شد و کشور‌های شرکت کننده پی بردند جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم جدی است. سردار ولی الله معدنی این را هم گفت که ایران در بین کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای چهارمین کشوری است که رزمایش برگزار می‌کند.

