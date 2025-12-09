خبرگزاری کار ایران
دیدار قائم‌مقام وزیر امور خارجه عربستان سعودی و معاون وزیر امور خارجه چین با وزیر امور خارجه

ولید الخریجی قائم مقام وزارت امور خارجه عربستان سعودی و میاو ده‌یو معاون وزیر امور خارجه چین در پایان سومین نشست سه‌جانبه ایران، چین و عربستان، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا،  وزیر امور خارجه در این دیدار با قدردانی از رویکرد سازنده چین در موضوعات منطقه‌ای غرب آسیا، بر تعهد ایران برای تحکیم روابط با کشورهای همسایه از جمله عربستان سعودی بر اساس سیاست حسن همسایگی تاکید کرد و در این راستا به روند رو به رشد روابط بین تهران-ریاض در زمینه‌های مختلف مورد علاقه طرفین و رایزنی‌های دو کشور به‌ویژه در سطح وزرای امور خارجه اشاره کرد. 

وزیر امور خارجه همچنین نقش چین در تقویت صلح و ثبات بین‌المللی و کمک به صیانت از چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون و نیز تحکیم همکاری‌ها میان جهان در حال توسعه را بسیار مهم توصیف کرد و تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران و چین مصمم به استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط دوجانبه هستند.

وزیر امور خارجه حفظ ثبات و امنیت پایدار در منطقه را مستلزم همکاری همه کشورهای منطقه دانست و تصریح کرد که ایران به دنبال منطقه‌ای قوی و باثبات به دور از مداخلات مخرب برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای است.

روسای هیات‌های نمایندگی چین و عربستان با قدردانی از حسن میزبانی جمهوری اسلامی ایران از سومین نشست سه‌جانبه، بر اراده کشورهای متبوع خود برای گسترش روابط با ایران در همه زمینه‌ها تاکید کردند.

