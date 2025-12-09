حدادی در تذکر شفاهی:
افزایش لحظهای قیمت کالا و ارز نگرانکننده است؛ دولت برای معیشت مردم فکری اساسی کند
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس، با تبریک میلاد حضرت زهرا(س)، در تذکری خطاب به رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به افزایش بیوقفه قیمت کالاهای اساسی و نوسانات شدید ارزی هشدار داد و تأکید کرد که تیم اقتصادی دولت باید برای فشار معیشتی وارد بر مردم تصمیمات فوری و مؤثر اتخاذ کند.
به گزارش ایلنا، علی حدادی طی تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، گفت:جناب آقای رئیسجمهور!آیا از افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی در بازار خبر دارید؟ که قطعاً دارید.جناب آقای رئیس کل بانک مرکزی!آیا از افزایش لحظهای قیمت ارز مطلع هستید؟ بیتردید هستید.
وی بیان کرد: با وجود همه این آگاهیها، تیم اقتصادی دولت چه میکند؟برای بهترین مردم ایران اسلامی که در حساسترین عرصهها پای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادگی و مقاومت کردهاند، باید فکری اساسی اندیشیده شود. مردم امروز بیش از هر زمان زیر فشار معیشتی هستند.
این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین در استان البرز نیز، کنگره ۵۵۸۰ شهید عزیز در حال برگزاری است؛ یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر را گرامی میداریم.ما همگی مدیون خون پاک شهدا هستیم و انتظار میرود دولتمردان عزیز در این شرایط سخت، توجه ویژه و اقدام فوری برای بهبود معیشت مردم داشته باشند.