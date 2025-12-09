وی بیان کرد: با وجود همه این آگاهی‌ها، تیم اقتصادی دولت چه می‌کند؟برای بهترین مردم ایران اسلامی که در حساس‌ترین عرصه‌ها پای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادگی و مقاومت کرده‌اند، باید فکری اساسی اندیشیده شود. مردم امروز بیش از هر زمان زیر فشار معیشتی هستند.

این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین در استان البرز نیز، کنگره ۵۵۸۰ شهید عزیز در حال برگزاری است؛ یاد و خاطره همه شهدای گران‌قدر را گرامی می‌داریم.ما همگی مدیون خون پاک شهدا هستیم و انتظار می‌رود دولتمردان عزیز در این شرایط سخت، توجه ویژه و اقدام فوری برای بهبود معیشت مردم داشته باشند.