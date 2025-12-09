معینی آرانی در تذکر شفاهی:
چرا حق دشت کاشان از آب زایندهرود بهطور کامل پرداخت نمیشود
نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس خطاب به وزیر نیرو خاطرنشان کرد: چرا حق دشت کاشان از آب زایندهرود بهطور کامل پرداخت نمیشود؟ تخصیص ۱۳۳۰ لیتر بر ثانیه از محل آب زاینده رود که مصوب وزارت نیرو برای دشت کاشان است، کجا و تخصیص حدود ۳۸۰ لیتر بر ثانیه کجا؟ چند بار باید شاهد فرو نشستها در کاشان، آران و بیدگل باشیم؟ مناطقی چون طاهرآباد و ابوزیدآباد چند بار باید تجربه فرو نشست را داشته باشند؟
به گزارش ایلنا، مصطفی معینی آرانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس جمهور گفت: مصلحت کشور و نظام در اجرای قانون مصوب مجلس است، نه صرفاً در صلاح اندیشه برخی کارگزاران دولتی.
وی در ادامه افزود: در نیمه اسفند ماه سال گذشته، دولت حسب قانون ساماندهی وضعیت حوزه های انتخابیهها و تعداد نمایندگان موظف شد طی سه ماه اقدام قانونی لازم را در این خصوص یعنی افزایش تعداد نمایندگان به عمل آورد.
این نماینده مجلس ادامه داد: اینک در آبان ماه قرار داریم و هنوز پیشنویس این لایحه که از سوی وزارت کشور در اول مهرماه به هیئت دولت ارسال شده، در جلسه هیئت دولت مطرح نشده است.
وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: حل مشکلات کشور در گرو یک کلمه و آن کلمه «قانون» است، لطفاً در اجرای قانون دستور تسریع صادر فرمایید؛ که فِی التَاخیر آفاتُ.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: تداوم کمبود و کاهش عرضه نهادههای دامی و طیور و بلاتکلیفی محمولههای ورودی در بنادر و سامانه بازارگاه توزیع کنندگان متخلف را با دریافت وجوه اضافی، پشت فاکتور سوق داده و سبب افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ نهادهها در بازار آزاد شدهاست. وزارتخانه چه اقداماتی انجام داده و تدبیرات شما کجا بوده است؟ چرا پاسخگویی مشاهده نمیشود؟ آقای وزیر، مرغداران، دامداران و کشاورزان را دریابید.
