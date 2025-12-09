ثابتی در تذکر شفاهی:
وزارت اقتصاد جلوی نرخ ارز ۱۲۶ هزار تومانی را بگیرد
نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری خطاب به مدنیزاده، وزیر اقتصاد، تأکید کرد که وی هنگام رأی اعتماد وعده کنترل نرخ ارز داده بود، اما امروز با جهش ارز از حدود ۹۵ هزار تومان به بیش از ۱۲۵ هزار تومان، هیچ گزارش و اقدام مؤثری از سوی وزارت اقتصاد دیده نمیشود.
به گزارش ایلنا، امیرحسین ثابتی طی تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۸ آذر ماه )مجلس شورای اسلامی، گفت: تذکر بنده خطاب به وزیر اقتصاد، آقای مدنیزاده است. ایشان شش ماه قبل، در زمان رأی اعتماد و در کمیسیون، تأکید داشتند که یکی از اقدامات اساسیشان کنترل نرخ ارز خواهد بود. به همین دلیل بسیاری از همکاران موافقت کردند. البته بنده شخصاً به ایشان رأی ندادم، چون احساس کردم قرار است سیاستهای غلط آقای همتی را ادامه دهند.
وی ادامه داد: اما امروز، بعد از شش ماه، بیایید به مردم و مجلس بگویید دقیقاً چه کردهاید؟ ارزی که ۹۴ یا ۹۵ هزار تومان بود، امروز ۱۲۵ یا ۱۲۶ هزار تومان شده است. بودن یا نبودن شما در وزارت اقتصاد چه تفاوتی ایجاد کرده است؟ آقای مدنیزاده!به مجلس گزارش دهید.
این نماینده مجلس بیان کرد: ما چون به رئیس کل بانک مرکزی رأی ندادیم، نمیتوانیم این فرد را استیضاح کنیم ؛ اما اگر روند افزایش نرخ ارز کنترل نشود، تبعات بسیار سنگینی خواهد داشت.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: مسئله دوم، تذکر بنده به آقای حسنزاده، فرمانده سپاه تهران است.برادر عزیز! شما به مناسبت هفته بسیج رفتید ایرانخودرو -یکی از شرکتهای پرحاشیه- و سخنرانی کردید و گفتید «ایرانخودرو نماد تفکر بسیجی و تبدیل تهدیدها به فرصت است»! واقعاً نمیدانید امروز چه باندهای مافیایی و فاسدی ایرانخودرو را گرفتهاند؟چه جریانی آنجا حکمرانی میکند؟برادر حسنزاده! لباسی که بر تن شماست، لباس مقدس سپاه است.ما عزیزترین چهرههایمان - حاج قاسم، حاجیزاده، سلامی و بسیاری دیگر - را با همین لباس تقدیم انقلاب کردیم.شما چگونه میروید و کنار استکبار داخلی مینشینید و چنین حرفهایی میزنید؟ آیا واقعاً خبر ندارید آنجا چه میگذرد یا موضوع دیگری در پشت پرده است؟ اگر امروز بخشی از مردم دچار تردید میشوند، به خاطر همین رفتارهای غلط است؛ رفتارهایی که از افرادی مثل شما سر میزند.و چون شما این حرفها را بهصورت عمومی بیان کردید، من هم بهصورت عمومی نقد میکنم./