رئیسی در تذکر شفاهی:

قوه قضائیه به جای فشار بر نیروهای انقلاب به پرونده‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی کند

قوه قضائیه به جای فشار بر نیروهای انقلاب به پرونده‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی کند
نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس از احضار و بازجویی یکی از بانوان فعال در حوزه عفاف و حجاب انتقاد کرد و گفت: این برخوردها در شأن نظام نیست و نهادهای امنیتی و قضایی باید به جای فشار بر نیروهای انقلابی، به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اداری رسیدگی کنند.

به گزارش ایلنا، محمدمنان رئیسی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: اخیراً یکی از بانوان فعال در عرصه عفاف و حجاب که در یکی از تجمعات سخنرانی داشته، برای چندمین بار توسط برخی نهادهای امنیتی و قضایی احضار و با شکل ناپسند بازجویی شده است. بنا بر گزارش‌ها، این فرد چند ساعت پس از بازجویی به دلیل فشارهای روانی دچار شوک عصبی، حمله عصبی و سکته گذرا شده و در بیمارستان بستری است.

 

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس افزود: این رفتار در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. در شرایط سخت اقتصادی که برخی افراد معیشت مردم را گروگان گرفته‌اند، چرا به جای برخورد با مفسدان، فشار بر چند نیروی انقلابی وارد می‌شود؟

وی با اشاره به وجود پرونده‌های مهم اقتصادی و اداری که به گفته او رسیدگی نشده‌اند، اظهار کرد: چرا به‌جای بازجویی از این افراد، حسن روحانی را احضار نمی‌کنید که اوایل انقلاب مستأجر بوده اما اکنون ارزش ملکش در شمال تهران نجومی شده است؟ چرا عباس آخوندی که بنا بر مستندات موجود در کمیسیون اصل نود، تعدادی از نمایندگان مجلس را با واگذاری آپارتمان‌های رانتی آلوده کرده، مورد پیگیری قرار نمی‌گیرد؟

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین به پرونده بانک آینده اشاره کرد و گفت: چرا علی انصاری احضار نمی‌شود؟ به رغم اینکه ادعا می‌کنید که بدهی و زیان انباشته بانک آینده را با اموالش تسویه می‌کنید اما تکلیف فشار تورمی ایجاد شده بر مردم چه می‌شود؟

رئیسی با بیان اینکه خطاب به نهادهای قضایی با بیان اینکه ۶ ماه از جنگ گذشته و بسیاری از همرزمان شهید شده‌اند ادامه داد: پاسخ خون این شهدا را چگونه می‌دهید؟ این چه وضعیتی است برای مملکت درست کرده اید؟ اقدام آقای آخوندی برای آلوده کردن اقلیت در نتیجه عدم رسیدگی به پرونده او است. کوتاهی در رسیدگی به فساد، باعث می‌شود مردم تصور کنند همه نمایندگان مجلس مشکل‌دار هستند.

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس افزود: نهادهای قضایی و امنیتی رسیدگی کنید که آیا ارز دولتی صرف نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی شده یا واردات کالای لوکس و قطعات خودرو. این درد مردم است. اگر این کشتی سوراخ شود، سنت الهی بر همه ما جاری می‌شود.

وی با اشاره به شرایط سخت معیشتی، تأکید کرد: چرا به جای برخورد با گردن‌کلفت‌های اقتصادی سراغ جریان‌های انقلابی می‌روید؟ این توصیه رهبری است اما به چهار نفر که حرف می‌زنند برچسب می‌زنید تا صدای حق را خاموش کنید.

