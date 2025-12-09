اعتبارات شیرین سازی دریای خزر اختصاص داده شود

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی در تذکری به مصوبات سران قوا، گفت: جناب آقای حاجی میرزایی، حضرت عالی موظف هستید مصوبات سران قوا را ابلاغ کنید. شش سال از شهادت شهدای سیل گمیشان گذشته و با وجود خلأ قانونی نزدیک به شش ماه، ابلاغ این مصوبه صورت نگرفته است. درخواست داریم مصوبه‌ای که توسط سران قوا تصویب شده و خانواده‌های این عزیزان تاکنون از مزایای شهدای سیل بهره‌مند نشده‌اند، هرچه سریع‌تر اجرایی و عملیاتی شود.

وی در ادامه طی تذکری به سازمان مدیریت بحران، گفت: پس از آتش‌سوزی سال ۱۴۰۱ در جنگل‌های کردکوی، مصوبه‌ای جهت ایجاد پایگاه امداد و نجات هوایی با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان تصویب شد، اما متأسفانه علیرغم گذشت چندین سال، این مصوبه اجرایی و عملیاتی نشده است. درخواست دارم این مصوبه هرچه سریع‌تر اجرا شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: در پایان، تذکرات اینجانب به سازمان برنامه و بودجه، محیط زیست و دولت محترم ارائه شد و از توجه مسئولان تشکر می‌کنم.