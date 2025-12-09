ایری در تذکر شفاهی:
اعتبارات شیرین سازی دریای خزر اختصاص داده شود
نماینده مردم ترکمن در مجلس طی تذکری به سازمان برنامه و بودجه، گفت: خرید تضمینی ۱۵ هزار متر مکعب از آب شیرین شده دریای خزر با پیگیریهای چندین ساله توسط این سازمان ابلاغ شد، اما متأسفانه تاکنون از سوی ریاست مجلس و سازمان برنامه و بودجه، این موضوع اجرایی و عملیاتی نشده است.
به گزارش ایلنا، عبدالجلال ایری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی با تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها را به بانوان گرامی و امت اسلامی طی تذکری به سازمان برنامه و بودجه، گفت: تذکر اینجانب به سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص شیرینسازی آب دریای خزر است. خرید تضمینی ۱۵ هزار متر مکعب از آب شیرین شده دریای خزر با پیگیریهای چندین ساله توسط این سازمان ابلاغ شد، اما متأسفانه تاکنون از سوی ریاست مجلس و سازمان برنامه و بودجه، این موضوع اجرایی و عملیاتی نشده است. سازمانی که متعهد به توزیع عادلانه اعتبارات در سطح کشور است، متأسفانه به تعهدات قانونی خود عمل نکرده است.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی در تذکری به مصوبات سران قوا، گفت: جناب آقای حاجی میرزایی، حضرت عالی موظف هستید مصوبات سران قوا را ابلاغ کنید. شش سال از شهادت شهدای سیل گمیشان گذشته و با وجود خلأ قانونی نزدیک به شش ماه، ابلاغ این مصوبه صورت نگرفته است. درخواست داریم مصوبهای که توسط سران قوا تصویب شده و خانوادههای این عزیزان تاکنون از مزایای شهدای سیل بهرهمند نشدهاند، هرچه سریعتر اجرایی و عملیاتی شود.
وی در ادامه طی تذکری به سازمان مدیریت بحران، گفت: پس از آتشسوزی سال ۱۴۰۱ در جنگلهای کردکوی، مصوبهای جهت ایجاد پایگاه امداد و نجات هوایی با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان تصویب شد، اما متأسفانه علیرغم گذشت چندین سال، این مصوبه اجرایی و عملیاتی نشده است. درخواست دارم این مصوبه هرچه سریعتر اجرا شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: در پایان، تذکرات اینجانب به سازمان برنامه و بودجه، محیط زیست و دولت محترم ارائه شد و از توجه مسئولان تشکر میکنم.