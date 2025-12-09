خبرگزاری کار ایران
آغاز ثبت‌نام نامزدهای هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور اطلاعیه‌ای از سردفتران و دفتریاران واجد شرایط دعوت کرد تا برای نامزدی در انتخابات هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تهران ثبت‌نام کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید عبدالعزیز الیاسی مدیرکل امور اسناد و سردفتران این سازمان اعلام کرد: به منظور انتخاب هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران، از کلیه داوطلبان واجد شرایط مندرج در ماده ۶۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ دعوت می‌شود از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۷ آذرماه سال جاری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و همچنین روز جمعه مورخ ۲۸ آذرماه از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر، درخواست کتبی نامزدی خود را منضم به (۱- چهار قطعه عکس پرسنلی ۲- تصویر ابلاغ سردفتری یا دفتریاری ۳- تصویرشناسنامه ۴- تصویر کارت ملی ۵- کارت شناسایی معتبر) مطابق فرم نمونه موجود در دفترثبت نام تکمیل و به دبیر هیات نظارت در محل کانون سردفتران و دفتریاران واقع در تهران، خیابان استاد مطهری، روبروی خیابان سنایی، پلاک ۲۷۳ ، ساختمان عرفان طبقه دوم دفتر هیات نظارت تحویل و رسید اخذ کنند.

وی افزود: بر اساس ماده ۶۲ قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ ، سردفتران و دفتریارانی را می‌توان برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه تصدی دفتر اسنادرسمی و دفتریاری داشته و در ۵ سال اخیر خدمت خود، محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند. کسانی که دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند آن سوابق جزء ۱۰ سال مذکور منظور می‌گردد.

الیاسی گفت: بر اساس ماده ۲۰ آیین نامه قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب ۱۴۰۰ ، سردفتران و دفتریارانی که نامزدی خود را با عضویت در هیات مدیره کانون اعلام می‌نمایند باید دارای شرایط زیر باشند:
الف) اشتغال به شغل سردفتری و دفتریاری.
ب) حداقل ۱۰ سال سابقه سردفتری اسنادرسمی یا دفتریاری با وکالت یا قضاوت.
پ) تقید به مبانی دینی و احکام اسلامی، انجام واجبات و ترک محرمات .
ت) تعهد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه و قانون اساسی.
ث) نداشتن پیشینه و محکومیت موثر کیفری .
ج) نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا در ۵ سال اخیر خدمت خود.
چ) داشتن حسن شهرت.
ح) عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
خ) عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
د) عدم اعتیاد به مسکرات، مواد مخدر و روان گردان .

وی در پایان گفت: احراز شرایط مذکور با هیات نظارت است و در صورت اختلاف اعضای هیات، رای اکثریت مناط اعتبار است.

