وی افزود: بر اساس ماده ۶۲ قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ ، سردفتران و دفتریارانی را می‌توان برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه تصدی دفتر اسنادرسمی و دفتریاری داشته و در ۵ سال اخیر خدمت خود، محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند. کسانی که دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند آن سوابق جزء ۱۰ سال مذکور منظور می‌گردد.

الیاسی گفت: بر اساس ماده ۲۰ آیین نامه قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب ۱۴۰۰ ، سردفتران و دفتریارانی که نامزدی خود را با عضویت در هیات مدیره کانون اعلام می‌نمایند باید دارای شرایط زیر باشند:

الف) اشتغال به شغل سردفتری و دفتریاری.

ب) حداقل ۱۰ سال سابقه سردفتری اسنادرسمی یا دفتریاری با وکالت یا قضاوت.

پ) تقید به مبانی دینی و احکام اسلامی، انجام واجبات و ترک محرمات .

ت) تعهد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه و قانون اساسی.

ث) نداشتن پیشینه و محکومیت موثر کیفری .

ج) نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا در ۵ سال اخیر خدمت خود.

چ) داشتن حسن شهرت.

ح) عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.

خ) عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.

د) عدم اعتیاد به مسکرات، مواد مخدر و روان گردان .

وی در پایان گفت: احراز شرایط مذکور با هیات نظارت است و در صورت اختلاف اعضای هیات، رای اکثریت مناط اعتبار است.