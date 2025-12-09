تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ نیازمند حمایت هستند

نماینده مردم قم و کهک در تذکری به رئیس‌جمهور اظهار داشت: شما مستحضرید که مرغداران کشور، مجاهدان عرصه تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ برای مردم و درصدد قطع وابستگی از خارج هستند، اما به دلیل کوتاهی در واردات نهاده‌ها بسیاری از مرغ‌داری‌ها تعطیل شده و صدها هزار جوجه یک‌روزه روی دست تولیدکنندگان مانده و بعضاً در حال نابودی است. اگر این روند ادامه یابد، در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز علاوه بر افزایش سرسام‌آور قیمت مرغ و تخم‌مرغ، کشور به واردکننده مرغ منجمد تبدیل خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: درخواست می‌کنم تخصیص بودجه و منابع امروز به واردات نهاده‌ها و توزیع عادلانه بین مرغ‌داران اختصاص یابد و از ادامه مشکلات در این حوزه جلوگیری شود. انتخابات تمام شده است؛ طنز و شوخی کافی است. باور کنید که شما رئیس‌جمهور کشور هستید و وظیفه دارید به داد مردم مظلوم و نیازمند برسید.