روانبخش در تذکر شفاهی:
تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ نیازمند حمایت هستند
نماینده مردم قم در تذکری خطاب به رئیس جمهور گفت: به دلیل کوتاهی در واردات نهادهها بسیاری از مرغداریها تعطیل شده و صدها هزار جوجه یکروزه روی دست تولیدکنندگان مانده و بعضاً در حال نابودی است.
به گزارش ایلنا، قاسم روان بخش در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با تبریک روز زن و مادر ولادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها گفت: این روز را به همه مادران و زنان باحیا و با شرافت کشور، به ویژه زنان مجاهد قم تبریک می گویم از حجتالاسلام والمسلمین حامد کاشانی که در مناظره با یک فرد وهابی صفت از کیان تشیع و ساحت مقدس اهل بیت دفاع کرد، تشکر میکنم.
نماینده مردم قم و کهک در تذکری به رئیسجمهور اظهار داشت: شما مستحضرید که مرغداران کشور، مجاهدان عرصه تولید گوشت مرغ و تخممرغ برای مردم و درصدد قطع وابستگی از خارج هستند، اما به دلیل کوتاهی در واردات نهادهها بسیاری از مرغداریها تعطیل شده و صدها هزار جوجه یکروزه روی دست تولیدکنندگان مانده و بعضاً در حال نابودی است. اگر این روند ادامه یابد، در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز علاوه بر افزایش سرسامآور قیمت مرغ و تخممرغ، کشور به واردکننده مرغ منجمد تبدیل خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: درخواست میکنم تخصیص بودجه و منابع امروز به واردات نهادهها و توزیع عادلانه بین مرغداران اختصاص یابد و از ادامه مشکلات در این حوزه جلوگیری شود. انتخابات تمام شده است؛ طنز و شوخی کافی است. باور کنید که شما رئیسجمهور کشور هستید و وظیفه دارید به داد مردم مظلوم و نیازمند برسید.