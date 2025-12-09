ممکان در تذکر شفاهی:
کارگران ساختمانی در سختی مضاعف قرار دارند
نماینده مردم ارومیه در مجلس در تذکری به رئیس جمهور گفت: علیرغم تصویب روشن و قانونی برای افزایش سقف سنی پذیرش دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ سال به ۳۰ سال، تاکنون هیچ اقدامی برای ابلاغ آن از سوی دستگاههای مسئول صورت نگرفته است.
به گزارش ایلنا، حاکم ممکان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش گفت: علیرغم تصویب روشن و قانونی برای افزایش سقف سنی پذیرش دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ سال به ۳۰ سال، تاکنون هیچ اقدامی برای ابلاغ آن از سوی دستگاههای مسئول صورت نگرفته است. این تأخیر غیرقابل توجیه، در حالی است که ثبتنام آزمون در تاریخ ۲۵ آذر آغاز خواهد شد و هزاران جوان مشتاق و شایسته را در بلاتکلیفی قرار داده است. این بیتدبیری نه تنها اعتماد عمومی به دولت و نهاد آموزش و پرورش را خدشهدار میکند، بلکه فرصتی را که برای جوانان فراهم شده به تأخیر میاندازد و عملاً حق آنها تضییع میشود. لازم است رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش فوراً وارد عمل شده و اجرای قانون را بدون هیچ بهانهای عملیاتی کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگران ساختمانی ستون فقرات توسعه شهری و اقتصادی کشور هستند، اما هنوز جدی گرفته نشدهاند. در روزهای اخیر، سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد افزایش دو برابری حق بیمه کارگران ساختمانی را مطرح کرده است؛ اقدامی که فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش این قشر محروم و پرتلاش وارد میکند و بسیاری از آنها را از بهرهمندی از بیمه محروم خواهد کرد. این در حالی است که هزاران کارگر ساختمانی هنوز در صف انتظار برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه هستند و هرگونه افزایش نامتناسب، غیرمنصفانه و عقبمانده است.