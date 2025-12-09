خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ممکان در تذکر شفاهی:

کارگران ساختمانی در سختی مضاعف قرار دارند

کارگران ساختمانی در سختی مضاعف قرار دارند
کد خبر : 1725324
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس در تذکری به رئیس جمهور گفت: علی‌رغم تصویب روشن و قانونی برای افزایش سقف سنی پذیرش دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ سال به ۳۰ سال، تاکنون هیچ اقدامی برای ابلاغ آن از سوی دستگاه‌های مسئول صورت نگرفته است.

 

به گزارش ایلنا، حاکم ممکان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس ‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش گفت: علی‌رغم تصویب روشن و قانونی برای افزایش سقف سنی پذیرش دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ سال به ۳۰ سال، تاکنون هیچ اقدامی برای ابلاغ آن از سوی دستگاه‌های مسئول صورت نگرفته است. این تأخیر غیرقابل توجیه، در حالی است که ثبت‌نام آزمون در تاریخ ۲۵ آذر آغاز خواهد شد و هزاران جوان مشتاق و شایسته را در بلاتکلیفی قرار داده است. این بی‌تدبیری نه تنها اعتماد عمومی به دولت و نهاد آموزش و پرورش را خدشه‌دار می‌کند، بلکه فرصتی را که برای جوانان فراهم شده به تأخیر می‌اندازد و عملاً حق آنها تضییع می‌شود. لازم است رئیس ‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش فوراً وارد عمل شده و اجرای قانون را بدون هیچ بهانه‌ای عملیاتی کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگران ساختمانی ستون فقرات توسعه شهری و اقتصادی کشور هستند، اما هنوز جدی گرفته نشده‌اند. در روزهای اخیر، سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد افزایش دو برابری حق بیمه کارگران ساختمانی را مطرح کرده است؛ اقدامی که فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش این قشر محروم و پرتلاش وارد می‌کند و بسیاری از آن‌ها را از بهره‌مندی از بیمه محروم خواهد کرد. این در حالی است که هزاران کارگر ساختمانی هنوز در صف انتظار برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه هستند و هرگونه افزایش نامتناسب، غیرمنصفانه و عقب‌مانده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری