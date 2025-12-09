کارگران ساختمانی در سختی مضاعف قرار دارند

به گزارش ایلنا، حاکم ممکان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس ‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش گفت: علی‌رغم تصویب روشن و قانونی برای افزایش سقف سنی پذیرش دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ سال به ۳۰ سال، تاکنون هیچ اقدامی برای ابلاغ آن از سوی دستگاه‌های مسئول صورت نگرفته است. این تأخیر غیرقابل توجیه، در حالی است که ثبت‌نام آزمون در تاریخ ۲۵ آذر آغاز خواهد شد و هزاران جوان مشتاق و شایسته را در بلاتکلیفی قرار داده است. این بی‌تدبیری نه تنها اعتماد عمومی به دولت و نهاد آموزش و پرورش را خدشه‌دار می‌کند، بلکه فرصتی را که برای جوانان فراهم شده به تأخیر می‌اندازد و عملاً حق آنها تضییع می‌شود. لازم است رئیس ‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش فوراً وارد عمل شده و اجرای قانون را بدون هیچ بهانه‌ای عملیاتی کنند.