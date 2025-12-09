صوفی در تذکر شفاهی:
افزایش ۲۰ درصدی حقوق غیرقابل قبول است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس، در تذکری خطاب به رئیسجمهور و مسئولان اقتصادی دولت، با انتقاد از پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، تأکید کرد که طبق قانون و براساس تورم واقعی، افزایش حقوق باید بسیار بیشتر باشد.
به گزارش ایلنا عباس صوفی در نشست علنی امروز (سهشنبه ۱۸ آذر ماه )مجلس شورای اسلامی، طی تذکر شفاهی گفت؛ تذکر من خطاب به آقای رئیسجمهور است. آقای رئیسجمهور! امروز همه کارمندان، کارگران، نیروهای مسلح و بازنشستگان نگران حقوق سال آینده خود هستند. همه میپرسند قرار است چند درصد حقوقها افزایش پیدا کند.
وی تاکید کرد: آقای پورمحمدی به من گفتند که «قراره است که ۲۰ درصد اضافه شود».آقای پورمحمدی!ما یا باید قانون را اجرا کنیم یا وجدان داشته باشیم.قانون میگوید افزایش حقوق باید بر اساس تورم باشد.
وی با بیان اینکه تورم بالای ۷۰ درصد است، بیان کرد: تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده حدود ۴۲ درصد.اگر واقعاً قصد اجرای قانون دارید، باید همان قانون را اجرا کنید؛اگر هم وجدان را ملاک قرار میدهید، باید حداقل همان ۴۰ درصد لحاظ شود.مردم با این شرایط اقتصادی چطور میتوانند با ۲۰ درصد افزایش حقوق زندگی کنند؟
وی بیان کرد: موضوع بعد، بحث نهادههاست. این مسئله مستقیم به معیشت و سفره مردم برمیگردد.دستگاههای نظارتی و امنیتی کجا هستند؟نهادهها با دلار دولتی وارد میشوند، اما در بازار آزاد عرضه میشوند و در بازار دولتی وجود خارجی ندارند.یک نفر باید پاسخگو باشد.