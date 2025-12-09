افزایش ۲۰ درصدی حقوق غیرقابل قبول است

وی تاکید کرد: آقای پورمحمدی به من گفتند که «قراره است که ۲۰ درصد اضافه شود».آقای پورمحمدی!ما یا باید قانون را اجرا کنیم یا وجدان داشته باشیم.قانون می‌گوید افزایش حقوق باید بر اساس تورم باشد.

وی با بیان اینکه تورم بالای ۷۰ درصد است، بیان کرد: تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده حدود ۴۲ درصد.اگر واقعاً قصد اجرای قانون دارید، باید همان قانون را اجرا کنید؛اگر هم وجدان را ملاک قرار می‌دهید، باید حداقل همان ۴۰ درصد لحاظ شود.مردم با این شرایط اقتصادی چطور می‌توانند با ۲۰ درصد افزایش حقوق زندگی کنند؟

وی بیان کرد: موضوع بعد، بحث نهاده‌هاست. این مسئله مستقیم به معیشت و سفره مردم برمی‌گردد.دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کجا هستند؟نهاده‌ها با دلار دولتی وارد می‌شوند، اما در بازار آزاد عرضه می‌شوند و در بازار دولتی وجود خارجی ندارند.یک نفر باید پاسخگو باشد.