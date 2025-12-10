خطر جانی آنفولانزا از کرونا بیشتر است/ مبلغ بالا و بیمه نبودن واکسن آنفولانزا باعث شد به چنین وضعی دچار شویم

همایون سامه‌یح نجف آبادی درباره شیوع آنفولانزا در کشور که و راهکار پیشگیری از جلوگیری شیوع همگانی این بیماری گفت: سرعت انتقال آنفولانزا نسبت به کرونا بسیار کمتر است زیرا ویروس سنگین‌تری نسبت به ویروس کرونا دارد و به همین دلیل نمی‌تواند بسیار راحت در هوا پخش شود و انتقالش مانند کرونا به راحتی انجام نمی‌شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اما متاسفانه خطر جانی آنفولانزا نسبت به کرونا بسیار بیشتر شده است، یعنی میزان کشندگی آنفولانزا بسیار زیاد است.

نجف‌آبادی خاطرنشان کرد: یکی از علل ایجاد اپیدمی آنفولانزا در بین افراد این است که به موقع واکسن این بیماری را تزریق نکردند که این اتفاق هم متاسفانه به علت این است که قیمت واکسن آنفولانزا بسیار گران شده بود و بسیاری از افراد توانایی خرید این واکسن را نداشتند. حدود ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نمونه خارجی این واکسن قیمت داشت و به نمونه ایرانی هم مردم اعتقادی نداشتند و از آن چندان استفاده نکردند و میزان فروش واکسن ایرانی که قیمت بالایی هم داشت کم بود.

وی افزود: مبلغ بالا و مشمول بیمه نبودن واکسن آنفولانزا باعث شد تعداد زیادی از ایرانی‌ها متاسفانه به واکسن دسترسی نداشته باشند و به چنین وضعی دچار شویم.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه باید همه حتما دستورات بهداشتی را مردم اجرا کنند تا این اپیدمی بگذرد و جامعه به حالت طبیعی بازگردد، عنوان کرد: قرنطینه کردن در اپیدمی آنفولانزا غیرمعمول است، ما در دنیا مشاهده نکرده‌ایم به خاطر مسئله آنفولانزا ایجاد شود و معمولا تعطیلی‌های گسترده انجام نمی‌شود و امیدوارم در ایران چنین تصمیمی نگیرند چون مشکلات بیشتر خواهد شد. همین که افراد در صورت ابتلا به آنفولانزا در منزل بمانند و استراحت کنند و بیرون نروند، حال‌شان بهبود یابد و قدرت انتقال ویروس کمتر شود، بهترین حالت است.

وی در پاسخ به این که دوره اپیدمی آنفولانزا تا چه زمان و فصلی است، گفت: اطلاع دقیقی در این خصوص ندارم. ما در حال طی کردن اواخر آذر هستیم و هوا هم به آن صورت سرد نشده است ولی من فکر می‌کنم آلودگی هوا باعث تضعیف سیستم ایمنی افراد شده است.

این عضو کمیسیون بهداشت با اشاره به تبعات اقتصادی این بیماری بیان کرد: در بیماری‌هایی مانند آنفولانزا حتی اگر بسیار خفیف هم باشد، بیمار مجبور است حدود ۳ الی ۴ روز در خانه استراحت کند تا حالش بهبود یابد، همین باعث ایجاد ضرر و زیان اقتصادی برای اصناف مختلف، دولت و یا همه می‌شود چراکه مخارج درمان و هزینه‌هایی که بیمه پرداخت می‌کند یا مشکلات اقتصادی که خود فرد متحمل می‌شود، بسیار زیان آور است؛ زیرا فرد مجبور است چندین روز در خانه بماند، سرکار نرود و همین باعث می‌شود به اقتصاد آن لطمه بخورد.

نجف آبادی با بیان این‌که امسال در کشور آلودگی هوا داشتیم، خاطرنشان کرد: به خاطر آلودگی هوا تعطیلات بسیار زیاد و دورکاری چه در بخش دولتی و چه در مدارس داشتیم که همین امر باعث می‌شود مبحث آموزشی بچه‌ها آسیب ببیند؛ چراکه آموزش از راه دور و از طریق مجازی برای بچه کارآیی ندارد و در نهایت باعث افت تحصیلی بین دانش‌آموزان ایجاد می‌شود که همین در آینده باعث مشکلات بسیار عدیده در کشور خواهد شد. یادتان باشد متوسط معدل در سال گذشته خوشایند نبود و این اثراتی بود که کرونا از خود به جای گذاشت.

انتهای پیام/