وضعیت معیشت و اقتصاد باید اولویت اول دولت باشد

نماینده مردم رودبار در مجلس افزود: مشکل گرانی کشور در مجلس نیست بلکه ناشی از بخشنامه‌ها و عملکرد دولت و شرکت‌های دولتی است چرا که اقتصاد ما، اقتصاد دولتی است.

وی خطاب به رئیس جمهور و وزرای دولت گفت: در کجای کشور ایراد دارد که شما به عنوان مسئولان اجرایی مجلس را متهم می کنید، شما در هیأت دولت مصوب کنید تا بازرسی های فعال و شرکت های دولتی حقی برای افزایش قیمت ها نداشته باشند.

گودرزوند چگینی با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق بیان کرد: کارمند دولت با وضعیت تورم امروز توان زندگی و ارائه خدمات مناسب به مردم را ندارد، بنابراین باید در این زمینه بازنگری انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: آقای رئیس جمهور شما فرزند مجلس هستید و مجلس را به خوبی می شناسید؛ مجلس همراه دولت بوده و به تمام اعضا کابینه رأی مثبت داده و در لوایح کاربردی با دولت همراهی دارید لذا از شما درخواست دارم تا در نوع ادبیات خود در مورد مجلس تجدیدنظر کنید.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های عمرانی رودبار، گفت: وزیر نیرو سه بار وعده داده است فاضلاب شهرهای رودبار، منجیل و رستم‌آباد و توتکابن در بودجه گنجانده شود، اما هنوز اقدامی عملی صورت نگرفته است. همچنین سد دیورش سد مهم برای رودبار و در مواقع ضرور برای گیلان است، این سد ۷۰ رصد پیشرفت فیزیکی داشته و خطوط انتقال آن در حال انجام است لذا نیازمند توجه ویژه در بودجه ۱۴۰۵ است و ایستگاه‌های قطار منجیل و رودبار همچنان نیمه‌کاره رها شده‌اند لذا دستور فعالسازی پروژه ها را صادر کنید.