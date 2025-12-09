گودرزوند چگینی در تذکر شفاهی:
وضعیت معیشت و اقتصاد باید اولویت اول دولت باشد
به گزارش ایلنا، مهرداد گورزوند چگینی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دولت با تأکید بر وضعیت بغرنج معیشت مردم، گفت: وضعیت معیشت و اقتصاد کشور باید اولویت اول دولت باشد و باید در هیأت دولت مصوب کنید که هیچ دستگاه و شرکت دولتی حق افزایش قیمت کالاهای خود را نداشته باشد.
نماینده مردم رودبار در مجلس افزود: مشکل گرانی کشور در مجلس نیست بلکه ناشی از بخشنامهها و عملکرد دولت و شرکتهای دولتی است چرا که اقتصاد ما، اقتصاد دولتی است.
وی خطاب به رئیس جمهور و وزرای دولت گفت: در کجای کشور ایراد دارد که شما به عنوان مسئولان اجرایی مجلس را متهم می کنید، شما در هیأت دولت مصوب کنید تا بازرسی های فعال و شرکت های دولتی حقی برای افزایش قیمت ها نداشته باشند.
گودرزوند چگینی با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق بیان کرد: کارمند دولت با وضعیت تورم امروز توان زندگی و ارائه خدمات مناسب به مردم را ندارد، بنابراین باید در این زمینه بازنگری انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: آقای رئیس جمهور شما فرزند مجلس هستید و مجلس را به خوبی می شناسید؛ مجلس همراه دولت بوده و به تمام اعضا کابینه رأی مثبت داده و در لوایح کاربردی با دولت همراهی دارید لذا از شما درخواست دارم تا در نوع ادبیات خود در مورد مجلس تجدیدنظر کنید.
وی همچنین با اشاره به پروژههای عمرانی رودبار، گفت: وزیر نیرو سه بار وعده داده است فاضلاب شهرهای رودبار، منجیل و رستمآباد و توتکابن در بودجه گنجانده شود، اما هنوز اقدامی عملی صورت نگرفته است. همچنین سد دیورش سد مهم برای رودبار و در مواقع ضرور برای گیلان است، این سد ۷۰ رصد پیشرفت فیزیکی داشته و خطوط انتقال آن در حال انجام است لذا نیازمند توجه ویژه در بودجه ۱۴۰۵ است و ایستگاههای قطار منجیل و رودبار همچنان نیمهکاره رها شدهاند لذا دستور فعالسازی پروژه ها را صادر کنید.