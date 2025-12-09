خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رضایی در تذکر شفاهی:

تورم و گرانی نشأت گرفته از ضعف مدیریت اقتصادی است

تورم و گرانی نشأت گرفته از ضعف مدیریت اقتصادی است
کد خبر : 1725313
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: وظیفه خود می‌دانم که از طرف مسئولان کشور، که مدیریت اقتصادی ضعیفی دارند، از عموم ملت مظلوم ایران بابت گرانی، تورم سرسام‌آور، خالی شدن سفره مردم و مشکلات انبوهی مانند بی‌آبی و بیکاری عذرخواهی کنم.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی نمایندگان در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و روز زن را به همه مادران و زنان سرزمین طی تذکری گفت: به عنوان یک مسئول و خدمتگزار مردم، وظیفه خود می‌دانم که از طرف مسئولان کشور، که مدیریت اقتصادی ضعیفی دارند، از عموم ملت مظلوم ایران بابت گرانی، تورم سرسام‌آور، خالی شدن سفره مردم و مشکلات انبوهی مانند بی‌آبی و بیکاری عذرخواهی کنم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت ارز افزود: مدیریت فعلی اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی مردم، در شأن ملت بزرگ ایران نیست. دولت‌مردان به جای سخنرانی‌های سیاسی و عوام‌فریبانه باید فکری عملی به حال مردم کنند؛ تولیدکنندگان نابود شده‌اند و مردم در تنگنا و بیچارگی قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: از دستگاه قضایی نیز انتظار می‌رود با برهم‌زنندگان امنیت ملی و افرادی همچون حسن روحانی که با سخنان خود پیام ضعیف بودن را به دشمن می‌فرستند، برخورد قانونی صورت گیرد.

حاجی بابایی که ریاست صحن را برعهده داشت در پاسخ به تذکرات مطرح شده در صحن علنی گفت: مسائل مربوط به ارز، قیمت طلا، گرانی کالاها و نهاده‌های دامی، دغدغه‌های مشترک همه نمایندگان است، ما از دولت درخواست می کنیم که برای این مسائل تدبیری بیندیشد و حداقل یک متن و گزارش آماده کند تا مجلس بتواند گزارشی کامل تهیه کند و به مردم ارائه دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری