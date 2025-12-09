رضایی در تذکر شفاهی:
تورم و گرانی نشأت گرفته از ضعف مدیریت اقتصادی است
نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: وظیفه خود میدانم که از طرف مسئولان کشور، که مدیریت اقتصادی ضعیفی دارند، از عموم ملت مظلوم ایران بابت گرانی، تورم سرسامآور، خالی شدن سفره مردم و مشکلات انبوهی مانند بیآبی و بیکاری عذرخواهی کنم.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی نمایندگان در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها و روز زن را به همه مادران و زنان سرزمین طی تذکری گفت: به عنوان یک مسئول و خدمتگزار مردم، وظیفه خود میدانم که از طرف مسئولان کشور، که مدیریت اقتصادی ضعیفی دارند، از عموم ملت مظلوم ایران بابت گرانی، تورم سرسامآور، خالی شدن سفره مردم و مشکلات انبوهی مانند بیآبی و بیکاری عذرخواهی کنم.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش بیرویه قیمت ارز افزود: مدیریت فعلی اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی مردم، در شأن ملت بزرگ ایران نیست. دولتمردان به جای سخنرانیهای سیاسی و عوامفریبانه باید فکری عملی به حال مردم کنند؛ تولیدکنندگان نابود شدهاند و مردم در تنگنا و بیچارگی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: از دستگاه قضایی نیز انتظار میرود با برهمزنندگان امنیت ملی و افرادی همچون حسن روحانی که با سخنان خود پیام ضعیف بودن را به دشمن میفرستند، برخورد قانونی صورت گیرد.
حاجی بابایی که ریاست صحن را برعهده داشت در پاسخ به تذکرات مطرح شده در صحن علنی گفت: مسائل مربوط به ارز، قیمت طلا، گرانی کالاها و نهادههای دامی، دغدغههای مشترک همه نمایندگان است، ما از دولت درخواست می کنیم که برای این مسائل تدبیری بیندیشد و حداقل یک متن و گزارش آماده کند تا مجلس بتواند گزارشی کامل تهیه کند و به مردم ارائه دهد.