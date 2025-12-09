تشکیل جلسه اضطراری برای مدیریت و کنترل قیمت ها

به گزارش ایلنا، مسعود خاتمی، نماینده گلپایگان و خوانسار، در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک روز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: اواخر هفته جاری نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود خواهند رفت و بدون شک، موضوع قیمت‌های بدون منطق و افزایش روزانه آنها در صدر مشکلات مردم خواهد بود که ما جوابی برای آنها نخواهیم داشت.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی را می‌توان به تحریم‌ها نسبت داد، ادامه داد: بسیاری از این مسائل قابل حل است.

وی بیان کرد: برای بنده جای سوال دارد که چرا هرگاه مردم در اتفاقی مانند جنگ ۱۲ روزه پای کار آمده و از کشور و انقلاب دفاع کرده‌اند، اما پس از آن برخی دست‌های پنهان تلاش دارند از این مردم انتقام بگیرند یا آنها را تنبیه کنند.

خاتمی با انتقاد از افزایش قیمت ها پس از جنگ ۱۲ روزه افزود: از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان درخواست دارم تا جلسه اضطراری تشکیل دهند و برنامه‌ریزی و کنترل دقیقی برای رفع این مشکل انجام شود.