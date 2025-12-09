نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی افزود: شیر علیمردان خان با جانفشانی و ایستادگی در برابر استبداد، جان خود را فدای مردم ایران کرد و نامش در تاریخ ایران ماندگار شد.

وی همچنین در تذکری نسبت به گرانی‌های افسار گسیخته گفت: با توجه به افزایش بی‌سابقه گرانی، تورم، قیمت بنزین و دلار، تذکر می‌دهم به مسئولان اقتصادی کشور که به فریاد مردم برسند و اقدامات فوری برای کاهش فشارهای معیشتی انجام دهند.