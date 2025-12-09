خبرگزاری کار ایران
سادات ابراهیمی در تذکر شفاهی:

مسئولان به گرانی‌های بی‌سابقه و تورم رسیدگی کنند

نماینده مردم شوشتر در مجلس در تذکری به گرانی گسیخته گفت: با توجه به افزایش بی‌سابقه گرانی، تورم، قیمت بنزین و دلار، به مسئولان اقتصادی کشور تذکر می‌دهم که به فریاد مردم برسند.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد سادات ابراهیمی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، روز مادر و روز زن را همه مادران و زنان کشور در تذکری گفت: دیروز، ۱۷ آذر ماه، سالروز شهادت شیر علیمردان خان بختیاری بود؛ مهمترین خصوصیت بارز وی مبارزه با رضاخان بود، شاعر بارها در مدح و ستایش وی اشعار متعددی سروده است.

 

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی افزود: شیر علیمردان خان با جانفشانی و ایستادگی در برابر استبداد، جان خود را فدای مردم ایران کرد و نامش در تاریخ ایران ماندگار شد.

وی همچنین در تذکری نسبت به گرانی‌های افسار گسیخته گفت: با توجه به افزایش بی‌سابقه گرانی، تورم، قیمت بنزین و دلار، تذکر می‌دهم به مسئولان اقتصادی کشور که به فریاد مردم برسند و اقدامات فوری برای کاهش فشارهای معیشتی انجام دهند.

