نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان و راسک در مجلس خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: آیا منتظر هستید که ارز ترجیحی به جیب دلالان، محتکران و مفسدان برود؟ این است عدالت مورد ادعای شما؟ سخنرانی و صحبت کردن کافی است؛ وقت آن رسیده که تصمیمی متقن برای حل مشکلات مردم اتخاذ شود.

وی بیان کرد: کالاهای اساسی در دسترس نیستند و همچنین قیمت‌های آن برای مردم غیرقابل پرداخت است. از سوی دیگر، نرخ ارز افسارگسیخته در حال رشد است و ایجاد اشتغال نیز به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد.