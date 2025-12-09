خبرگزاری کار ایران
در صحن علنی مطرح شد؛

انتقاد نماینده ایرانشهر از افزایش تصاعدی قیمت‌ها و نرخ ارز

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس با انتقاد از افزایش تصاعدی قیمت حامل‌های انرژی و بنزین در دولت چهاردهم گفت: کالاهای اساسی مردم در دسترس نیستند و قیمت آن نیز برای مردم غیرقابل پرداخت است.

به گزارش ایلنا، رحمدل بامری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س) در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور گفت: در دولت شما قیمت حامل‌های انرژی، آب، برق، گاز و همچنین قیمت بنزین تصاعدی شد، آیا از وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم خبر دارید؟ آیا مردم توان پرداخت این هزینه‌های گزاف را دارند؟ چرا کالابرگ اساسی در دولت شما اجرایی نمی‌شود؟.

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان و راسک در مجلس خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: آیا منتظر هستید که ارز ترجیحی به جیب دلالان، محتکران و مفسدان برود؟ این است عدالت مورد ادعای شما؟ سخنرانی و صحبت کردن کافی است؛ وقت آن رسیده که تصمیمی متقن برای حل مشکلات مردم اتخاذ شود.

وی بیان کرد: کالاهای اساسی در دسترس نیستند و همچنین قیمت‌های آن برای مردم غیرقابل پرداخت است. از سوی دیگر، نرخ ارز افسارگسیخته در حال رشد است و ایجاد اشتغال نیز به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد.

