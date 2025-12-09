مهار تورم و معیشت مردم باید اولویت لایحه بودجه باشد

نماینده ایجرود و ماهنشان در مجلس همچنین از استاندار زنجان به‌خاطر تلاش‌های مستمر برای توسعه استان و فراهم کردن زمینه حضور وزرا در استان و همچنین از حضور رئیس قوه قضائیه و معاونین ایشان در استان را برای پیگیری مشکلات مردم و ایجاد امید در جامعه قدردانی کرد.

وی همچنین حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر میراث فرهنگی در استان برای پیگیری مسائل حوزه مسکن، راه و شهرسازی و میراث فرهنگی را نیز مورد تقدیر قرار داد.