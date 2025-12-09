موسوی در تذکر شفاهی:
مهار تورم و معیشت مردم باید اولویت لایحه بودجه باشد
نماینده ایجرود و ماهنشان در مجلس با تأکید بر اهمیت مهار تورم و رفع مشکلات اقتصادی، خواستار توجه ویژه رئیسجمهور به معیشت مردم در لایحه بودجه شد و از تلاشهای مسئولان استانی و وزرا در پیگیری مسائل استان زنجان تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا، سید جمال موسوی در نشست علنی امروز (سهشنبه ۱۸ آذر) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت معیشت و اقتصاد خانواده ها خواسته اصلی مردم است، گفت: از رئیس جمهور تقاضا دارم قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس، در خصوص مهار تورم و معیشت در لایحه بودجه مورد توجه ویژه قرار دهند.
نماینده ایجرود و ماهنشان در مجلس همچنین از استاندار زنجان بهخاطر تلاشهای مستمر برای توسعه استان و فراهم کردن زمینه حضور وزرا در استان و همچنین از حضور رئیس قوه قضائیه و معاونین ایشان در استان را برای پیگیری مشکلات مردم و ایجاد امید در جامعه قدردانی کرد.
وی همچنین حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر میراث فرهنگی در استان برای پیگیری مسائل حوزه مسکن، راه و شهرسازی و میراث فرهنگی را نیز مورد تقدیر قرار داد.