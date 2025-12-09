خبرگزاری کار ایران
پزشکیان:

کسب تفاهم و وفاق در جامعه رکن اصلی روابط عمومی است

کد خبر : 1725300
رئیس جمهور گفت: یکی از ارکان و اصول اصلی روابط عمومی‌ها، کسب تفاهم از طریق گفت‌و‌گو، اقناع و وفاق در جامعه است.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی به اختتامیه «بیست و یکمین دوره سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی» یکی از ارکان و اصول اصلی روابط عمومی‌ها را کسب تفاهم از طریق گفت‌و‌گو، اقناع و وفاق در جامعه دانست و اظهار داشت: کارویژه‌هایی که از نیاز‌های امروز نظام حکمرانی کشور است؛ لذا ظرفیت حل اختلاف، تمرکز بر اشترکات، بسط گفت‌و‌گو و اهتمام در رضایت‌مندی مردم، به این حرفه ماهیتی ارزشمند بخشیده است.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

«به نام خداوند جان و خرد

در جهان امروز روابط عمومی‌ها در نقشی فراتر از دانش و حرفه، با استفاده روزافزون از علم و فناوری، به ویژه فناوری‌های ارتباطی جدید و رسانه‌های نوظهور، در اطلاع‌رسانی به موقع، روشنگری و تنویر افکار عمومی نقشی مهم و سازنده ایفا می‌کنند.

ماهیت روابط عمومی‌ها نشان می‌دهد که این حرفه، نگاه مردم‌مدارانه داشته و همواره در راستای آسایش و آرامش جامعه، اهتمام می‌ورزند و شکل‌گیری آن نیز بر پایه خدمت به مردم بوده است.

یکی از ارکان و اصول اصلی روابط عمومی‌ها، کسب تفاهم از طریق گفت‌و‌گو، اقناع و وفاق در جامعه است؛ کارویژه‌هایی که از نیاز‌های امروز نظام حکمرانی کشور است؛ لذا ظرفیت حل اختلاف، تمرکز بر اشترکات، بسط گفت‌و‌گو و اهتمام در رضایت‌مندی مردم، به این حرفه ماهیتی ارزشمند بخشیده است.

بدیهی است کارکرد‌های روابط عمومی صرفا به دوره صلح مربوط نمی‌شود، بلکه در مدیریت و عبور از بحران‌ها از طریق روحیه‌بخشی، افزایش تاب‌آوری، دفاع از مواضع و ارزش‌های حیاتی جامعه و روایتگری نقش بارز و برجسته‌ای دارند.

ما این وضعیت را در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان به وضوح دیدیم و دست‌اندرکاران روابط عمومی‌ها در کنار نیرو‌های نظامی و امدادی، اقدامات مهمی در عرصه افکار عمومی انجام دادند، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، کمک به حفظ وضعیت عادی، آمادگی پیش از بحران، ایفای نقش حداکثری در زمان بحران و کمک به بازگشت به وضعیت عادی در پسابحران است.

روابط عمومی‌ها باید برای وضعیت‌های مختلف راهبرد‌های مشخصی داشته باشند و این یک ضرورت است تا در بحران، غافلگیر نشویم و بتوانیم با افزایش توان پیش‌بینی، حداکثر اثربخشی را در چنین موقعیت‌هایی داشته باشیم.

از روابط عمومی‌ها انتظار می‌رود همواره تعاملی مبتنی بر احترام و تکریم با مردم داشته باشند، در این صورت است که می‌توانند با جلب اعتماد مردم از موهبت همراهی آنان در مواقع ضروری بهره‌مند باشند و قدرت نرم‌افزاری خود را برای رویارویی با بحران‌های احتمالی تقویت کنند.

در پایان، مراتب تشکر خود را از برگزارکنندگان این رویداد اعلام داشته، برای همه دست‌اندرکاران روابط عمومی در ایران و جهان، آرزوی موفقیت و بهروزی دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران»

 

انتهای پیام/
