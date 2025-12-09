آغاز بررسی لایحه دو فوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» در هیئت عالی نظارت

به گزارش ایلنا، در این جلسه که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع و استماع توضیحات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت در خصوص این مصوبه، اعضای هیئت عالی به مغایرت بند سوم ماده یک این لایحه رای ندادند.