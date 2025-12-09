دستگیری مدیرعامل پیشین کارخانه سیمان دورود به اتهام اختلاس
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود از دستگیری مدیرعامل اسبق کارخانه سیمان دورود به اتهام اختلاس خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسلم الماسی در این باره اظهار داشت: در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات قضایی، مدیرعامل اسبق کارخانه سیمان دورود که به اتهام اختلاس تحت تعقیب قرار داشت، شناسایی و دستگیر شد. همچنین همدستان وی در شهرهای مختلف کشور مورد تعقیب قرار گرفته و در عملیاتهای جداگانه بازداشت شدند.
دادستان دورود با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با جرایم اقتصادی افزود: پرونده این افراد در حال رسیدگی است و تحقیقات تکمیلی برای کشف ابعاد دیگر این پرونده ادامه دارد. دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماض با مفاسد اقتصادی برخورد خواهد کرد.
الماسی خاطرنشان کرد: صیانت از بیتالمال و حفظ حقوق عمومی از اولویتهای اصلی دادستانی است و مردم اطمینان داشته باشند که در این مسیر هیچگونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.