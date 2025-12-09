دستگیری مدیرعامل پیشین کارخانه سیمان دورود به اتهام اختلاس

به گزارش ایلنا، مسلم الماسی در این باره اظهار داشت: در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات قضایی، مدیرعامل اسبق کارخانه سیمان دورود که به اتهام اختلاس تحت تعقیب قرار داشت، شناسایی و دستگیر شد. همچنین همدستان وی در شهرهای مختلف کشور مورد تعقیب قرار گرفته و در عملیات‌های جداگانه بازداشت شدند.