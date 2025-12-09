میرمحمدی در تذکر شفاهی:
تخصیص کامل ارز دارو و تجهیزات پزشکی در دستور کار قرار گرفت
نماینده مردم در مجلس با تبریک میلاد حضرت فاطمهزهرا (س) و گرامیداشت مقام زن گفت: در پی تذکر اخیر درباره مشکلات ارزی حوزه دارو، با پیگیری جدی رئیس مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، جلسه ویژهای برگزار شد و مقرر گردید تخصیص کامل ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی انجام شود.
به گزارش ایلنا، جلیل میرمحمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک میلاد بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن گفت: از جناب آقای حاجیبابایی، دکتر قالیباف و رئیس بانک مرکزی تشکر میکنم که پس از تذکری که در جلسه گذشته درخصوص وضعیت دارو، تخصیص ارز و قیمت آن داشتم، امروز به سرعت جلسهای را با حضور خودشان برگزار کردند.
وی افزود: با توجه به تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون بهداشت و درمان، مقرر شد بهصورت ویژه و خاص نسبت به تخصیص کامل ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی اقدام شود که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد. این تصمیم میتواند بسیاری از مشکلات داروخانهها و بیماران را در زمینه کمبود اقلام دارویی کاهش دهد.
میرمحمدی ادامه داد: امیدواریم با اجرای این تصمیم، شاهد افزایش موجودی دارویی در داروخانهها و بهبود شرایط تأمین داروهای حیاتی بیماران باشیم. همچنین در بحث کاهش قیمت دارو نیز قول مساعد داده شد تا در جلسات آینده کمیسیون، موضوع بهصورت جدی بررسی و پیگیری شود.
وی در پایان خطاب به مسئولان وزارت بهداشت گفت: از پیگیریهای مؤثر شما در این زمینه تشکر میکنیم که با جدیت و مسئولیتپذیری به موضوع حساس دارو و سلامت مردم ورود کردید. امیدواریم با ادامه همین رویکرد، در عمل شاهد آرامش در بازار دارویی و رضایت بیماران باشیم.