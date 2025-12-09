تخصیص کامل ارز دارو و تجهیزات پزشکی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش ایلنا، جلیل میرمحمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک میلاد بی‌بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن گفت: از جناب آقای حاجی‌بابایی، دکتر قالیباف و رئیس بانک مرکزی تشکر می‌کنم که پس از تذکری که در جلسه گذشته درخصوص وضعیت دارو، تخصیص ارز و قیمت آن داشتم، امروز به سرعت جلسه‌ای را با حضور خودشان برگزار کردند.

وی افزود: با توجه به تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون بهداشت و درمان، مقرر شد به‌صورت ویژه و خاص نسبت به تخصیص کامل ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی اقدام شود که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد. این تصمیم می‌تواند بسیاری از مشکلات داروخانه‌ها و بیماران را در زمینه کمبود اقلام دارویی کاهش دهد.

میرمحمدی ادامه داد: امیدواریم با اجرای این تصمیم، شاهد افزایش موجودی دارویی در داروخانه‌ها و بهبود شرایط تأمین داروهای حیاتی بیماران باشیم. همچنین در بحث کاهش قیمت دارو نیز قول مساعد داده شد تا در جلسات آینده کمیسیون، موضوع به‌صورت جدی بررسی و پیگیری شود.

وی در پایان خطاب به مسئولان وزارت بهداشت گفت: از پیگیری‌های مؤثر شما در این زمینه تشکر می‌کنیم که با جدیت و مسئولیت‌پذیری به موضوع حساس دارو و سلامت مردم ورود کردید. امیدواریم با ادامه همین رویکرد، در عمل شاهد آرامش در بازار دارویی و رضایت بیماران باشیم.

