English العربیه
سرخط خبرها :
قاسمی در تذکر شفاهی:

انتقاد از نحوه تخصیص ارز ترجیحی و عدم انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز

نماینده مردم شهررضا و دهاقان در مجلس، از نحوه تخصیص ارز ترجیحی، عدم نظارت دستگاه‌های مسئول و عدم انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز، انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، حبیب قاسمی طی تذکری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: همکاران عزیز! با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه کدر را پاک کرد.آیا تخصیص ۸/۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی در مدت ۸ ماه عدد کمی است که امروز شاهد افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی و نیازهای اولیه مردم هستیم؟

وی بیان کرد: چرا بانک مرکزی فهرست افراد و شرکت‌هایی را که ارز ترجیحی گرفته‌اند و کالا وارد کرده‌اند یا اصلاً وارد نکرده‌اند منتشر کند؟اگر کالا وارد شده، کجا انبار شده؟و اگر نشده، پول مردم کجا رفته؟چرا وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد بر شرکت‌هایی که با ارز ترجیحی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را وارد کرده‌اند نظارت جدی ندارند؟

این نماینده مجلس بیان کرد: چطور ممکن است برنجی که با همین ارز ترجیحی کیلویی ۲۵ هزار تومان خریداری و انبار شد، امروز خود دولت برای تأمین مالی کالابرگ آن را کیلویی ۱۲۰ هزار تومان در قالب تعاونی‌ها عرضه کند؟آیا خود دولت به عامل اصلی گرانی تبدیل نشده است؟

وی بیان کرد: به قوه قضاییه نیز باید هشدار داد. چرا با ۶۲۰۰ فرد حقیقی و حقوقی و کسانی که ارز از کشور خارج کرده و ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند—برخورد نمی‌شود؟چرا اسامی آن‌ها منتشر نمی‌شود؟چرا در انظار عمومی محاکمه نمی‌شوند؟

